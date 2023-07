Ceará e Ituano voltam a se enfrentar no Castelão após mais de 15 anos; veja retrospecto

Ceará e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. Esta será a primeira vez em mais de 15 anos que as equipes vão se enfrentar em solo cearense.

O último confronto entre Ceará e Ituano, tendo o Vovô como mandante, aconteceu no dia 25 de agosto de 2007 (um sábado, às 16h de Brasília) também pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Legenda: Ituano e Ceará vão se enfrentar pela terceira vez em 2023 Foto: Miguel Schincariol / Ituano

O Ceará foi a campo com: Adilson; Erivélton, Fernando Lombardi e Luis Carlos; Marcos Pimentel, Leanderson, Arlindo Maracanã, Mazinho Lima e Marcinho; Rômulo e Reinaldo, e venceu por 3 a 0, com gols de Reinaldo (2) e Arlindo Maracanã.

CEARÁ COMO MANDANTE CONTRA O ITUANO

Ceará 1 x 2 Ituano | Série B de 2004

Ceará 1 x 1 Ituano | Série B de 2005

Ceará 2 x 2 Ituano | Série B de 2006

Ceará 3 x 0 Ituano | Série B de 2007

No desempenho como mandante, portanto, são: uma vitória, dois empates e uma derrota, com sete gols a favor e cinco contra. O aproveitamento do Alvinegro de Porangabuçu jogando em casa contra o Galo de Itu é de 41,6%.

O Ceará ocupa atualmente a décima colocação da Série B, com 28 pontos em 19 rodadas, enquanto o Ituano está na 14ª posição na classificação, tendo somado 20 pontos após 19 jogos disputados na competição.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.