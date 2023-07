Com preços a partir de R$ 15, Ceará inicia venda de ingressos para duelo contra o Ituano na Série B

A venda de ingressos para Ceará x Ituano começou nesta terça-feira (25). Com valores a partir de R$ 15 (quinze reais), os torcedores podem adquirir ingressos nas lojas online e físicas. O check-in também está liberado.

Os torcedores podem comprar ingressos no vozaotickets.com. Também é possível adquirir os bilhetes nos shoppings Maracanaú, Messejana, Parangaba, Papicu, Kennedy, Iguatemi e Eusébio, além do Shopping Aldeota e na Loja da Sede. O check-in pode ser realizado no site sociovozao.com

O Ceará enfrenta o Ituano nesta sexta-feira (28), em jogo da 20ª rodada da Série B. O duelo será às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS: