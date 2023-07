O que o Ceará precisa no segundo turno da Série B para conseguir o acesso; veja projeções

Na próxima sexta-feira (28), diante do Ituano, o Ceará inicia a sua caminhada no segundo turno da Série B do Brasileirão 2023. Entre os dias 28 de julho e 25 de novembro, o Vovô disputará 19 rodadas e tentará entrar e permanecer no G-4 para conquistar o acesso.

Durante o período, a equipe comandada pelo treinador Guto Ferreira disputará dez jogos como mandante e outras nove partidas como visitante.

No segundo turno da Série B estão em disputa 57 pontos. Desses, 30 serão disputados pelo Ceará como mandante e outros 27 serão em partidas como visitante. No melhor dos cenários, a equipe teria 85 pontos ao final da competição.

De acordo com cálculos estatísticos do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação necessária nesta edição da Série B para ter 99% de chance de acesso para a Série A é de 66 pontos.

Para ter, ao final das 38 rodadas da Série B, 66 pontos, o Ceará precisaria somar mais 38 pontos até o fim da competição, tendo em vista que atualmente a equipe soma 28 pontos, conquistados nas 19 primeiras rodadas do torneio nacional.

Para conseguir somar 38 pontos no segundo turno da Série B do Brasileirão 2023, a equipe de Guto Ferreira precisa ter um desempenho de pelo menos 66,6% nos 19 jogos restantes da competição.

Em entrevista realizada em junho pelo seu departamento de futebol, o Ceará estabeleceu a marca dos 65 pontos como segurança para a conquista do acesso. Para alcançar essa marca, seria necessário somar 37 pontos no returno, (64,9% de aproveitamento).

JOGOS DO CEARÁ NO SEGUNDO TURNO

CEARÁ COMO MANDANTE : Ituano, ABC, Ponte Preta, Criciúma, Londrina, Atlético-GO, Sampaio Corrêa, Sport, Mirassol e Juventude.

: Ituano, ABC, Ponte Preta, Criciúma, Londrina, Atlético-GO, Sampaio Corrêa, Sport, Mirassol e Juventude. CEARÁ COMO VISITANTE: Guarani, Vitória, Tombense, Novorizontino, Chapecoense, CRB, Avaí, Botafogo-SP e Vila Nova.

Legenda: Ceará busca retornar à Série A após ser rebaixado em 2022 Foto: Kid Júnior/SVM

CAMINHOS PARA ALCANÇAR OS 37 PONTOS NO RETURNO

13 vitórias = 39 pontos

12 vitórias + 1 empate = 37 pontos

11 vitórias + 4 empates = 37 pontos

10 vitórias + 7 empates = 37 pontos

9 vitórias + 10 empates = 37 pontos

COMO FOI O RETURNO DO CEARÁ EM 2009 E EM 2017?

Ao final das 19 primeiras rodadas da Série B do Brasileirão 2009, o Ceará ocupava a quarta colocação, com 33 pontos. Naquele momento, eram nove vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Ao término das 38 rodadas, o Vovô ficou na terceira colocação, somando 68 pontos, com 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas. A campanha no segundo turno foi de 35 pontos, com dez vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Legenda: Jogadores do Ceará comemoram gol na Série B 2017 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Já na Série B 2017, o Ceará terminou as 19 primeiras rodadas na quarta colocação, com 31 pontos conquistados. Naquele momento, eram nove vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Ao término das 38 rodadas, o Alvinegro ficou na terceira colocação, somando 67 pontos, com 19 vitórias, dez empates e nove derrotas. A campanha no segundo turno foi de 36 pontos, com dez vitórias, seis empates e três derrotas.

