Jean Carlos lamenta derrota do Ceará na Série B e afirma: 'tem o segundo turno inteiro pela frente'

O Ceará encerrou o primeiro turno da Série B de 2023 com derrota para o Juventude em um confronto direto. O gol do jogo foi marcado em uma cobrança de pênalti já depois dos 50 minutos do segundo tempo. Camisa 10 do Vovô, o meia Jean Carlos lamentou a situação em entrevista na saída do campo.

"Uma pena, acho que a gente vinha fazendo um jogo bom, controlamos a partida no primeiro tempo. Tivemos chances ali no segundo, infelizmente a bola não entrou. Eu não vi o pênalti direito, se foi ou não, mas foi meio duvidoso. Agora, já foi e não tem o que falar, é isso", comentou.

Jean ainda afirmou que o Ceará seguirá brigando pelo acesso e que precisa recuperar os pontos que foram desperdiçados durante o segundo turno.

"Acabou o primeiro turno e a gente tem o segundo inteiro pela frente. Precisamos recuperar alguns pontos que perdemos para ir buscar esse acesso, que é nosso objetivo sim", disse.