Juventude x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de manter sequência positiva, o Ceará encara o Juventude, às 15h30, deste domingo (23), pela 19ª rodada da Série B. No último jogo do primeiro turno, apenas um ponto separa os dois times na competição. O confronto será no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Embalado na sequência de duas vitórias e um empate, Guto Ferreira teve três dias de preparação para o confronto diante dos gaúchos. Com moral elevada, após bater o Vila Nova, então líder da Série B, por 1 a 0, o Ceará quer se aproximar do G4 na virada de turno. Cinco pontos separam o Vozão do Novorizontino, que possui 33 pontos na tabela.

Logo atrás do Ceará vem o Juventude, que ocupa a 9ª colocação com 27 pontos. O Alviverde vem de três empates seguidos na competição e atuará com apoio do seu torcedor novamente. Contra a Ponte Preta, o time de Thiago Carpini ficou no 0 a 0, no Moisés Lucarelli, pela última rodada.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o confronto diante do Jaconero, o Vozão tem os desfalques de Willian Maranhão, Zé Ricardo e Erick que tomaram o terceiro amarelo. Além deles, Guto não relacionou o meia Chay, que sentiu desconforto no último jogo. Fora isso, o time não tem outros atletas lesionados.

O retorno fica por conta do goleiro Bruno Ferreira, que cumpriu suspensão diante do Vila Nova, e volta à titularidade no Alvinegro. Enquanto isso, Richard volta aos treinos com a equipe, mas também fica de fora. Dos recém-contratados, Sidnei e Orejuela são os únicos que ainda não estrearam pelo Ceará.

No embarque alvinegro, as novidades ficaram por conta de Erick Pulga, que voltou a ser relacionado, e João Vitor, volante do sub-20 do Ceará.

Já Thiago Carpini tem três atletas que seguem tratamento no DM e não jogam: Émerson Santos, Mandaca e David. O treinador também não poderá contar com o lateral-esquerdo Khelvyn, que está emprestado pelo Ceará ao time de Caxias. Assim, existe uma cláusula contratual que impede o atleta de atuar contra seu clube de origem.

DESTAQUE ALVINEGRO

Artilheiro e garçom do Ceará na temporada, Erick será uma ausência sentida no ataque alvinegro. O camisa 11 do Vozão, que recebeu sondagem do São Paulo, soma 14 gols e 11 assistências no ano. Sem ele, Hygor Cléber deve ser titular contra os gaúchos.

Legenda: Suspenso pelo terceiro amarelo, Erick é líder em participações em gols pelo Ceará no ano Foto: Thiago Gadelha / SVM

A disputa pelas pontas fica ainda mais acirrada no time. Além de Hygor, que foi titular contra o Mirassol e não atuou diante do Vila Nova, Guto tem as opções de Janderson, que joga na esquerda, Pedrinho e Erick Pulga. Os dois últimos são vistos com cautela pelo treinador, que não quer “queimar etapas” com eles.

VOZÃO FORA DE CASA

A última vez que atuou longe da capital cearense, o Ceará ficou no empate em 0 a 0 com o Mirassol. O Vozão é o terceiro melhor visitante da competição, com 55,6% de aproveitamento. A equipe tem nove jogos longe do seu torcedor, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

O treinador Guto Ferreira teve apenas três atividades, duas na capital cearense, até o compromisso pela 19ª rodada. A partida encerra o primeiro turno para o Vozão que não vai conseguir entrar no G4 da competição. Apenas cinco pontos separam o Ceará do Novorizontino, que fecha o grupo do acesso.

OLHO NELES

Do lado Alviverde, o ataque é puxado pelo meia-atacante Nenê, que nos seus 42 anos é o maestro e artilheiro da equipe na Série B com seis gols marcados. Logo atrás vem o atacante Rodrigo Rodrigues, com cinco tentos assinalados na competição. Caindo pelas pontas, David da Hora, jogador emprestado do Fortaleza ao Juventude, tem cinco gols.

Depois de um bom trabalho com o Água Santa no Campeonato Paulista, o treinador Thiago Carpini chegou ao Alviverde de Caxias do Sul. Com a chegada em maio, ele comandou a equipe em 12 jogos na Série B, somando 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.

REENCONTRO DOS TIMES

Ao longo da história, as duas equipes se enfrentaram em dez oportunidades, com vantagem para o Ceará. Até aqui foram quatro triunfos do Vozão, contra duas vitórias do Jaconero, além de quatro empates. Ano passado, foi uma vitória para cada lado, quando atuaram pelo Brasileirão Série A.

O último encontro entre Ceará e Juventude aconteceu na Arena Castelão vazia, pela última rodada do Brasileirão de 2022. Com gols de Cléber, Fernando Sobral, Erick e Vitor Mendes (contra), o Vozão venceu por 4 a 1, em partida que não “valia” mais nada para os dois times, então, rebaixados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Thiago Couto; Dani Bolt, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jádson, Vini Paulista, Reginaldo e Nenê; Victor Andrade e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e William Formiga; Richardson, Caíque Gonçalves e Guilherme Castilho (Jean Carlos); Hygor Cléber, (Pedrinho), Janderson e Nícolas (Bissoli). Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA | JUVENTUDE X CEARÁ

Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS

Data: 23/07/23 (domingo)

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistente 1: Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo (SE)

4º árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Márcio Henrique de Gois (SP)