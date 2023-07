Balanço do Ceará no 1º turno mostra time eficiente jogando fora e com problemas atuando em casa

O Ceará encerrou neste domingo (23) a sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série B. A derrota contra o Juventude no Alfredo Jaconi, pelo placar de 1 a 0, afastou o time de Guto Ferreira da zona de classificação, deixando a 9ª posição na tabela, com 28 pontos. O Vitória, que é o primeiro dentro do grupo dos quatro, soma 34 pontos.

Fora de casa

Apesar do revés na última rodada, o alvinegro se mostrou ser um visitante indigesto nesse primeiro turno. O Vovô terminou a primeira metade do campeonato em 4° lugar, com 15 pontos em 10 jogos, atrás apenas de Criciúma, Vitória e Novorizontino. São quatro vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Foram 12 gols feitos e 10 sofridos.

Dentro de casa

Em seus domínios o Ceará ficou devendo. Ocupando apenas a 13ª posição, o Vozão deixou escapar pontos valiosos, que fazem falta para a construção da caminhada rumo à elite do futebol brasileiro. São nove jogos, onde venceu apenas quatro e perdeu outras quatro, empatando uma única vez. O time de Guto também tomou muitos gols como mandante, foram 11 sofridos, contra nove feitos.