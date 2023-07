Guto Ferreira reforça otimismo para sequência do Ceará na Série B: 'é seguir firme e forte'

Na tarde deste domingo (23), o Ceará foi derrotado pelo Juventude/RS na última rodada do primeiro turno da Série B. A partida foi definida com um gol de pênalti já depois dos 50 minutos da segunda etapa. O fato foi o suficiente para fazer o treinador Guto Ferreira lamentar a perda de um ponto valioso fora de casa, mas não para acabar com o otimismo do comandante para a sequência da competição.

"Foi um primeiro tempo bastante controlado, equilibrado, onde as oportunidades principais de gol foram nossas. No segundo tempo, o time do Juventude cresceu, mas nós não deixamos de atacar. Assim como eles criaram algumas situações, nós também criamos. Tínhamos o controle, mas, infelizmente, futebol é assim. Quarta-feira nós vencemos o Vila em casa, até então líder, com um gol no ultimo minuto. Hoje, infelizmente, fomos batidos com um gol de pênalti no último minuto. Paciência, a vida segue, temos que olhar pra frente, tem um turno inteiro aí pra gente buscar. A Série B tá bastante equilibrada. Até agora, o tempo todo tem troca, tanto no G-4 quanto na liderança, e nós precisamos brigar pra entrar de vez no bloco. Só tem uma maneira de fazer isso: conseguindo pontuar o tempo todo e principalmente vencer", afirmou Guto.

"Volto a falar: é olhar pra frente, não dá pra ficar lamentando. Acho que tiveram muitos pontos positivos. Lógico que perder nunca é bom, mas a gente precisa, mais do que nunca, pinçar as coisas boas desse jogo, que foram várias, subtrair e corrigir as coisas ruins e olhar pra frente, que só assim vamos atingir nosso objetivo, reforçou o treinador na sequência.



EXPECTATIVA PARA O RETURNO

O Ceará termina os seus primeiros 19 jogos da Série B com 28 pontos ganhos na nona colocação. São seis de diferença para o Vitória que tem 34 e abre o G4. De acordo com o treinador, o grupo alvinegro precisa seguir unido e trabalhando mais do que nunca para alcançar o objetivo do acesso à Série A de 2024.

"O que a gente almeja são vitórias sempre. Nossa briga e nossa luta é sempre para vencer. Vamos trabalhar firme e forte, acreditando, jogo após jogo. Tem um turno inteiro ai pela frente. Nós não vamos alcançar esse bloco nas próximas três ou quatro rodadas, pode ter certeza disso. Mas a gente tem que seguir sim, firme e forte, unidos, todo mundo junto, fazendo os resultados dentro de casa, buscando os resultados fora de casa e, daqui a pouco, nós vamos encostar e entrar no sonhado G-4, que o mais importante é estar após a última rodada nele. Não adianta a gente ficar atropelando as situações e não adianta também a gente achar a cada derrota que tá tudo errado e a cada vitória que tá tudo certo. Tem coisas erradas nas vitórias, coisas certas nas derrotas e, mais do que nunca, a busca e a atitude da equipe vem mostrando que nós estamos crescendo e evoluindo. Mesmo a gente saindo com uma derrota aqui, eu acho que, em cima de todas as situações da partida, assim como nós perdemos o jogo, também tivemos a chance de ganhar, pois a equipe não abdicou de ir buscar o gol e por muito tempo conseguiu controlar bem o Juventude. Então, é seguir firme e forte e consciente do que nós estamos fazendo, conscientes do trabalho, que nós vamos buscar essa classificação com certeza", comentou.

JANELA DE TRANSFERÊNCIAS

A janela de transferências do futebol brasileiro fecha no dia 02 de agosto. Questionado sobre a força do atual elenco do Ceará, Guto ressaltou que os atletas têm qualidade, mas que a diretoria alvinegra segue atenta para ajustar e qualificar ainda mais o time.

"A direção está trabalhando da melhor maneira possível para que a gente possa ter ajustes nas características do plantel e de jogadores que possam trazer um crescimento ainda maior do grupo. Só assim que a gente vai conseguir também buscar entrar no G4 e não sair mais", complementou.

