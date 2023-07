Atacante Erick chega a acordo com o São Paulo para 2024, diz jornalista; veja detalhes

Após uma negociação arrastada, o São Paulo, enfim, chegou a um acordo com o atacante Erick, destaque do Ceará na temporada de 2023. De acordo com o jornalista André Hernan, o atleta tem um pré-contrato assinado com o time do Morumbi para o ano que vem.

No entanto, o Tricolor Paulista tenta um acordo com o Ceará para já poder contar com o atacante neste segundo semestre de 2023. A princípio, a diretoria do Vovô conta com o atleta para o restante da Série B e só deverá liberá-lo em um eventual pagamento da multa rescisória fixada no valor de R$ 30 milhões. O camisa 11 foi aprovado e indicado por Dorival Júnior.

São Paulo fechou com Erick do Ceará, a princípio será só pra 2024. Detalhes aqui: @UOLEsporte https://t.co/hwxRHKOTTn — André Hernan (@andrehernan) July 24, 2023

Ainda segundo o jornalista, as partes envolvidas não irão se manifestar já que Erick tem contrato vigente com o Ceará.

GRANDE TEMPORADA

Erick disputou 38 partidas nesta temporada. Ele marcou 14 gols e concedeu 10 assistências. É a melhor temporada do atacante em termos de números. Já em 2022, foram cinco gols e duas assistências em 43 jogos.