São Paulo está confiante em assinar pré-contrato com Erick para 2024, diz jornalista

Se a diretoria do Ceará tem boas expectativas para renovação do atacante Erick e já prepara oferta, o São Paulo também teria para contar com ele para 2024. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo avançou na assinatura de um pré-contrato com o atacante, chegando assim, sem custos do Alvinegro após o fim da temporada 2023.

Ainda de acordo com Nicola, o São Paulo está muito confiante de que vai conseguir chegar em um acordo com Erick pela assinatura do pré-contrato. O ex-técnico do Ceará, Dorival Junior, indicou a contratação do jogador.

Ceará negocia renovação

A diretoria alvinegra já trabalha para renovar com o ponta-direita, que tem vínculo com o Vovô somente até o fim de 2023. O Ceará negocia a renovação com o staff do atleta e fará uma oferta robusta para contar com o jogador por, no mínimo, mais dois anos.

Erick também já manifestou internamente o desejo de seguir no Alvinegro e a situação deve se resolver em breve. Há um pouco de pressa dos dirigentes do Vovô em fecharem negócio porque a partir de julho - 6 meses antes do fim do vínculo - o atacante pode assinar pré-contrato com qualquer equipe.

Grande temporada

Erick disputou 32 partidas nesta temporada. Ele marcou 12 gols e deu dez assistências. É a melhor temporada do atacante em termos de números. Já em 2022, foram cinco gols e duas assistências em 43 jogos.