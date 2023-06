Erick não deve renovar com o Ceará, mas quer ficar até o fim da Série B

O vínculo do atacante Erick com o Ceará deve se encerrar mesmo ao fim do ano. O Diário do Nordeste apurou que há uma decisão do atleta e do staff dele em assinar um pré-contrato com o São Paulo a partir de julho, mas a tendência é que o ele defenda o Vovô até o fim da Série B.

Permanecer até o fim do ano, inclusive, é um desejo do próprio Erick, que quer contribuir na campanha de acesso que o Alvinegro busca. Mesmo que fosse diferente, no entanto, o Ceará não pretende liberar o jogador de forma antecipada, por entender que o atleta é peça importante para os objetivos do time na temporada.

Erick é artilheiro do Ceará, com 13 gols, e já distribuiu doze assistências, tendo participado diretamente por cerca de 35% dos tentos marcados pelo Vovô em 2023. Contar com esse retorno técnico, na avaliação da diretoria, é mais importante que lucrar algum valor financeiro neste momento. O desejo do jogador em concluir o contrato também ajuda nesse sentido.

Negociação

A única possibilidade de Erick sair de Porangabuçu entre julho e agosto, portanto, seria com o pagamento da multa rescisória. O São Paulo, que vai firmar pré-contrato com o jogador, porém, deve procurar o Ceará para tentar viabilizar uma liberação.

O contrato de Erick com o Vovô vai até dezembro. Ele chegou a Porangabuçu em julho de 2021. A ideia da diretoria era renovar com ele por três temporadas, com uma valorização salarial robusta, mas o São Paulo também entrou na negociação nas últimas semanas.