Ceará termina 1º turno com a maior média de público da série B

A primeira metade do Campeonato Brasileiro Série B 2023 já se foi e apesar do primeiro turno do Ceará não ter sido bom, a torcida se mostrou presente nas arquibancadas e liderou o ranking de maiores médias de público do campeonato, mesmo contando com alguns jogos sem a presença do torcedor, por conta da punição tomada pela briga generalizada no jogo contra o Cuiabá, nas rodadas finais da série A. O Vovô levou em média 26.359 mil pessoas aos seus jogos. Em segundo lugar temos Vitória (20.741) e Sport (14.964). Os dados são do perfil Ranking da CBF.

Confira o Top-10:

Ceará - 26.359 Vitória - 20.741 Sport - 14.964 Criciúma - 13.091 Vila Nova - 7.798 ABC - 5.743 Avaí - 4.725 Ponte Preta - 4.485 Chapecoense - 4.464 Guarani - 3.916

Se pegarmos os números de média de público entre os times das séries A e B, o Ceará ocuparia a 12ª posição.

Situação do Ceará na Série B

O alvinegro acabou o primeiro turno em 10° lugar, com 28 pontos. São 21 gols feitos, contra outros 21 sofridos. O próximo confronto do time comandado por Guto Ferreira é contra o Ituano, na Arena Castelão e marca a primeira rodada do segundo turno.