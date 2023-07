Com carreira na Europa, Sidnei acredita na experiência para ajudar Ceará

O experiente defensor Sidnei chegou no começo de julho e foi apresentado nesta terça-feira (25), no CT de Porangabuçu. Sidnei ainda não foi relacionado para os jogos do Ceará. Apesar disso, ele acredita na experiência de mais de 15 temporadas no futebol europeu para contribuir com o Vozão.

Sob comando de Guto Ferreira, o Ceará já teve três duplas diferentes na zaga. Com a suspensão de David Ricardo, abre uma vaga na defesa alvinegra. Sidnei é mais uma opção para o treinador.

“Esse conhecimento, os anos fora, com boa quantidade de jogos, acho que venho para somar e ajudar nesse projeto. Com essa minha experiência, acho que posso agregar muito e ajudar o Ceará a conquistar seu grande objetivo”, destaca o defensor.

Sidnei chegou à capital cearense no começo de julho. O período de treinos foi importante para o atleta ganhar melhor forma física e ser opção para a defesa alvinegra.

“Como vocês sabem o calendário na Europa é diferente, então, a temporada lá acabou no início de junho e eu precisava desses dias para aprimorar a parte física e, a partir daí, já estar à disposição para poder ajudar meus companheiros. A gente tem conversado se essa semana a gente já pode participar é uma decisão que vai ser tomada por todos”, assegura Sidnei.

DEFESA ALVINEGRA

A defesa do Ceará ainda não passa segurança para o torcedor que vai ao estádio. Sob comando de Guto Ferreira, a equipe tomou quatro gols em cinco jogos. Antes disso, nas outras 14 rodadas iniciais da Série B, o Vozão tinha tomado outros 17.

“Nosso trabalho no dia a dia é melhorar preparar da melhor maneira possível para os jogos. A gente está em busca dos resultados, sabemos o nosso grande objetivo e para conseguirmos isso, todos os setores devem estar em um nível muito alto. Sabemos da exigência do campeonato e a responsabilidade que temos representando o Ceará, a gente sabe da grandeza do clube”, destaca o camisa 12.

ÚLTIMOS CLUBES

Ao longo da carreira, Sidnei defendeu times europeus, como Benfica-POR, Besiktas-TUR, Real Betis-ESP, Deportivo La-Coruña-ESP e Las Palmas. No Brasil, o defensor começou no Internacional e, atuou em 2022, por poucos jogos, no Goiás e Cruzeiro.

“No Cruzeiro, todo mundo sabe as mudanças que tiveram no clube de direção, enfim, isso tudo, e algumas questões, [a minha saída] foi por questões de contrato. E depois no Goiás, eu recebi o convite do La Palmas para voltar à Espanha e eu conversei com o clube e acabei voltando”, pontua o zagueiro do Ceará.

A defesa do Ceará conta hoje com seis defensores. Além do recém-contratado Sidnei, Guto tem as opções de Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Léo Santos.

