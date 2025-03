Neymar foi convocado para a Seleção sem Dorival saber de desconforto na coxa; saiba bastidores

Neymar ficou de fora da principal partida do Santos na temporada até o momento. O craque assistiu do banco de reservas a eliminação do time da Baixada no Paulistão, após derrota por 2 a 1 para o rival Corinthians, na Neo Química Arena. A ausência do jogador entre os titulares se deu por causa de um desconforto muscular na coxa esquerda, e ele foi poupado para evitar um agravamento do problema.



O técnico Dorival Júnior convocou o atleta sem saber do incômodo sentido pelo jogador, e o departamento médico da seleção brasileira só tomou conhecimento da situação do camisa 10 horas antes do clássico deste domingo.



Dorival convocou a seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina na quinta-feira. Neymar foi a principal novidade da lista, retornando ao combinado nacional após mais de um ano afastado por causa de grave lesão no joelho. Segundo apurou o Estadão, o departamento médico da seleção, encabeçado por Rodrigo Lasmar, recebeu a informação do Santos de que o jogador estava 100% fisicamente e poderia ser chamado para defender o Brasil.

Legenda: Neymar aqueceu com os companheiros antes do jogo com o Corinthians, mas foi poupado Foto: Raul Baretta/ Santos FC.



O desconforto na coxa esquerda foi sentido por Neymar na quinta-feira, durante treinamento no CT Rei Pelé. Ele já havia relatado o problema no dia anterior, quando o Santos bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro, e avançou às semifinais do Paulistão. O craque tinha esperança de enfrentar o Corinthians e fez testes na manhã de domingo, mas sua presença no clássico foi descartada.



Ao saber que o Neymar não enfrentaria o Corinthians, o departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Santos para saber a situação do atleta. Trata-se de um protocolo padrão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com todos os jogadores convocados. A entidade vai manter contato diariamente com o clube santista para acompanhar a evolução do craque para saber se ele terá condições de entrar em campo pelas Eliminatórias.



Pedro Caixinha, técnico do Santos, disse em entrevista coletiva após o clássico que a decisão de deixar Neymar de fora da semifinal não teve a ver com a convocação do jogador. "A única coisa que foi pensada foi o desconforto. Eu penso no Santos, e não na seleção brasileira. Eu não poderia arriscar. Uma promessa que nos temos é fazer de tudo para que o Neymar não se lesione", afirmou.



Por sua vez, o CEO Pedro Martins afirmou na zona mista que Neymar ficou no banco de reservas, mas não tinha condições de participar do jogo. "Era perder o Neymar para essa partida ou perder o Neymar por um ou dois meses", enfatizou. "É um jogador que está voltando a ter uma grande sequência de jogos agora. A gente precisa ter o Neymar bem para a temporada toda. Foi uma decisão dura e difícil, mas pensando no bem do atleta". O desconforto na coxa esquerda foi sentido por Neymar na quinta-feira, durante treinamento no CT Rei Pelé. Ele já havia relatado o problema no dia anterior, quando o Santos bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro, e avançou às semifinais do Paulistão. O craque tinha esperança de enfrentar o Corinthians e fez testes na manhã de domingo, mas sua presença no clássico foi descartada.Ao saber que o Neymar não enfrentaria o Corinthians, o departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Santos para saber a situação do atleta. Trata-se de um protocolo padrão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com todos os jogadores convocados. A entidade vai manter contato diariamente com o clube santista para acompanhar a evolução do craque para saber se ele terá condições de entrar em campo pelas Eliminatórias.Pedro Caixinha, técnico do Santos, disse em entrevista coletiva após o clássico que a decisão de deixar Neymar de fora da semifinal não teve a ver com a convocação do jogador. "A única coisa que foi pensada foi o desconforto. Eu penso no Santos, e não na seleção brasileira. Eu não poderia arriscar. Uma promessa que nos temos é fazer de tudo para que o Neymar não se lesione", afirmou.Por sua vez, o CEO Pedro Martins afirmou na zona mista que Neymar ficou no banco de reservas, mas não tinha condições de participar do jogo. "Era perder o Neymar para essa partida ou perder o Neymar por um ou dois meses", enfatizou. "É um jogador que está voltando a ter uma grande sequência de jogos agora. A gente precisa ter o Neymar bem para a temporada toda. Foi uma decisão dura e difícil, mas pensando no bem do atleta".