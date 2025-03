Fortaleza acerta contratação de atacante Allanzinho, do Ferroviário

O Fortaleza acertou a contratação do atacante Allanzinho, de 24 anos, grande destaque do Ferroviário no início da temporada 2025, com sete gols e quatro assistências. A informação foi publicada pelo jornalista Renato Manso, do Futebolês, e confirmada pelo ge.

A expectativa é que o anúncio oficial do acerto seja feito pelo Tricolor do Pici nos próximos dias, já que a janela de transferências doméstica, que envolve jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais, foi aberta nesta segunda-feira (10).

Allanzinho soma sete gols e quatro assistências em 14 jogos pelo Tubarão da Barra, sendo peça muito importante no esquema tático do técnico português Tiago Zorro. O contrato do atacante com o clube coral é válido apenas até o dia 30 de março.

Allanzinho foi revelado profissionalmente pelo Santos e acumula passagens por Guarani, Tombense, Joinville, São Bernardo e Politehnica Iasi, da Romênia.