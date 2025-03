Capacete de Ayrton Senna vai a leilão com preço inicial de R$ 755 mil

O capacete de Ayrton Senna, utilizado no GP da Bélgica de 1992, vai a leilão pela RM Sotheby’s, famosa casa de leilões de alto padrão, com o preço inicial de 100 mil libras esterlinas (cerca de R$ 755 mil na cotação atual da moeda), no Reino Unido. As informações são do Jornal OGlobo.

O icônico capacete foi utilizado pelo tricampeão mundial de Fórmula 1 durante o Grande Prêmio da Bélgica de 1992, e ficou marcado no mundo do automobilismo pelo ato de solidariedade envolvendo o brasileiro e o colega francês Érik Comas.

No dia 28 de agosto de 1992, quando os pilotos estavam encerrando os treinos livres da Bélgica no Circuito de Spa-Francorchamps, o piloto francês fazia a melhor volta da pista, mas acabou batendo forte.

Legenda: Capacete de Senna que será leiloado Foto: Reprodução

Após a colisão, o veículo acabou sendo jogado de volta para pista, bloqueando o trânsito dos demais carros. O impacto deixou Comas desacordado, mas seu pé seguiu preso no acelerador, assim, o motor continuou subindo de rotação e ameaçando explodir.

Os pilotos que seguiam atrás conseguiram desviar, mas Senna optou por abandonar o treino e ajudar ao colega de profissão. Com isso, encostou o carro próximo do acidente, correu até Comas, desligou o veículo do francês e buscou imobilizar a cabeça do piloto até a chegada da equipe de emergência.

A cena ficou marcada na história da principal categoria do automobilismo mundial e o capacete amarelo de Senna também.

O capacete fabricado para aquela temporada foi pintado em amarelo, mas possui listras nas cores azul, verde e branco. O design é inspirado na bandeira do Brasil e ainda conta com uma viseira azul da Honda e a logo dos patrocinadores de Senna naquela temporada.

Embora tenha sido marcado pelo Grande Prêmio da Bélgica, ele também foi usado em San Marino e Mônaco. Além disso, possui marcas das voltas de trabalho na pista.