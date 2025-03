Maracanã e Ferroviário se enfrentam em disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Cearense 2025

Maracanã e Ferroviário se enfrentam para ver quem fica com o terceiro lugar do Campeonato Cearense de 2025. A disputa, que acontece em partida única, é uma das novidades para essa edição da competição, e terá como mandante a equipe Bicolor por ter tido campanha melhor do que o Tubarão da Barra na 1ª fase. O Azulão ainda não definiu onde mandará o jogo.



Ambas as equipes caíram na semifinal do Cearense neste final de semana. No sábado (8), o Ferroviário foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0, como já havia empatado o jogo de ida por 0 a 0 o Time Coral não conseguiu avançar para a grande final.

Legenda: Ferroviário chegou novamente à semifinal da competição, assim como em 2024 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pela outra semifinal, no domingo (9), o Maracanã sofreu uma nova derrota, por 4 a 0, para o Ceará. O Azulão já havia perdido na ida por 3 a 0 e por isso irá disputar o terceiro lugar.

Legenda: O Maracanã foi o terceiro lugar do Campeonato Cearense de 2024 Foto: Davi Rocha / SVM



Data, horário e local da partida serão divulgados ainda nesta segunda-feira (10) pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Nesta temporada, os clubes se enfrentaram duas vezes. Pela 1ª fase do Cearense, o Tubarão da Barra levou a melhor, venceu por 1 a 0 com gol de Jefão. Já no segundo confronto, pela 1ª fase da Copa do Brasil, o Azulão levou a melhor, nos pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo normal e conseguiu a classificação para a segunda fase onde enfrenta o Ceilândia/DF.