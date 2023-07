Ceará anuncia contratação do zagueiro Sidnei; veja detalhes

O Ceará anunciou a contratação do zagueiro Sidnei. O jogador brasileiro de 33 anos estava atuando no Las Palmas, da Espanha, e chega ao Vovô em definitivo, com contrato até o final da temporada de 2023.

Formado nas categorias de base e revelado profissionalmente pelo Internacional, Sidnei foi negociado com o futebol europeu na temporada 2008/09, quando acertou sua ida para o Benfica, uma das principais equipes de Portugal.

Ao todo, foram cinco temporadas atuando com a camisa do Benfica. Em meio à passagem pela equipe portuguesa, Sidnei chegou a ser emprestado, na temporada 2011/12 ao Besiktas, da Turquia, retornando ao Benfica na temporada seguinte.

Após deixar o Benfica, Sidnei partiu para o futebol espanhol. Ao longo de oito temporadas, o zagueiro atuou pelo Espanyol, pelo Deportivo La Coruña e pelo Real Betis. Em 2022, retornou ao Brasil e atuou por Cruzeiro e Goiás.

Na última temporada o jogador retornou à Espanha e vestiu a camisa do Las Palmas, equipe que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Pela equipe, foram 21 jogos disputados e um gol marcado.

“Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Vozão e representar esse grande clube. Meu foco principal é ajudar o Ceará a retornar para a elite do futebol nacional e trabalharemos duro para que isso aconteça”, afirmou Sidnei ao site oficial do clube.

FICHA TÉCNICA | SIDNEI

Nome: Sidnei Rechel da Silva Júnior

Posição: zagueiro

Nascimento: 23/08/1989 (33 anos)

Naturalidade: Alegrete-RS

Altura: 1,85 m

Clubes: Internacional, Benfica-POR, Besiktas-TUR, Espanyol-ESP, Deportivo La Coruña-ESP, Real Betis-ESP, Cruzeiro, Goiás e Las Palmas-ESP.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.