'Ele está mais Guto que eu', brinca treinador do Ceará ao receber sósia em Porangabuçu

Por convite do próprio técnico Guto Ferreira, o “sósia” do treinador do Ceará, Pedro Filho, esteve em Porangabuçu para conhecer o comandante do Vovô e acompanhar um treino da equipe alvinegra.

Ele conheceu as instalações da sede do Ceará, conheceu Guto Ferreira e posou para fotos com ele, além de ganhar uma camisa oficial do clube, personalizada. O “Guto da Torcida” foi até a sala de imprensa do Vovô, ao lado do técnico, que brincou com ele, perguntando se era mais difícil sentar na arquibancada ou de frente para a imprensa. “Aqui”, respondeu Pedro.

O comandante alvinegro disse que se sentiu homenageado com a brincadeira, que partiu da torcida. "Falei para ele que eu recebo essa situação muito feliz. É como se fosse uma homenagem. Quero agradecer a ele por me representar bem. Até brinquei que vou tirar umas folguinhas e deixar ele no banco (de reservas). Esse é um carinho que não é em qualquer lugar que você recebe, mas quando recebe tem que retribuir", disse Guto Ferreira.

O treinador do Ceará também prometeu buscar uma vitória contra o Botafogo-SP, nesta sexta-feira, 6, no Castelão, para oferecer ao sósia.

Antes de encerrar a “coletiva”, o treinador mostrou um poster de si mesmo e brincou: “Ele está mais Guto que eu”, afirmou.

Personagem

Pedro Filho tem 34 anos, é autônomo e ficou conhecido como "Sósia do Gutinho" devido a um vídeo feito por torcedores na arquibancada da Arena Castelão, por outro torcedor alvinegro, que comentava sobre a semelhança dele com Guto Ferreira. Isso ocorreu na partida contra o Avaí, dia 28 de junho, quando o Ceará empatou e Eduardo Barroca foi demitido.

Guto Ferreira foi contratado para substituir Barroca e o vídeo viralizou nas redes sociais. Quando o novo comandante do Alvinegro se apresentou, já sabia da brincadeira e comentou sobre o sósia na coletiva de apresentação, fazendo o convite para a visita.