Ceará empresta atacante Zé Roberto ao Mirassol até o fim de 2023

O atacante Zé Roberto foi emprestado pelo Ceará ao Mirassol/SP até o fim da temporada. O jogador tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2024, mas vai para seu terceiro empréstimo só em 2023.

Zé Roberto começou a temporada emprestado ao Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista, onde anotou quatro gols, em 13 jogos. Após o fim do estadual, o centroavante reforçou o Coritiba na Série A, marcando um gol em 11 jogos. Após apagada passagem pelo Coxa, ele retorna ao time paulista, agora para disputar a Série B.

O centroavante Zé Roberto está de volta ao Mirassol! Após passagem pelo Coritiba, o artilheiro do Leão no século, com 16 gols já está integrado ao elenco para a sequência da Série B. 🟡🟢Bem-vindo de volta, Zé! 👊#MirassolFC #NossaRegiãoComOLeão #PrazerMirassolFC pic.twitter.com/foA9gH3Cvg — Mirassol (@mirassolfc) July 6, 2023

Assim, ele atuará em um concorrente do Ceará ao acesso. O Mirassol é o 6º com 25 pontos, enquanto o Vovô é 12º com 21.

Passagem pelo Vovô

Zé Roberto foi contratado para a temporada de 2022, adquirido por R$ 1,2 milhão com o Atlético-GO. Aos 29 anos, o centroavante baiano somou seis gols e três assistências em 40 partidas. Com o rebaixamento à Série B, ele deixou de fazer parte dos planos do clube para 2023.