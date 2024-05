Exclusivo: finanças de Ceará e Fortaleza são analisadas em estudo de multinacional; veja números

As receitas totais acumuladas de Ceará e Fortaleza evoluíram 891% no período entre 2016 e 2023, conforme análise realizada pela EY (Ernst & Young), empresa multinacional que fornece serviços de consultoria e auditoria.

O valor das receitas totais acumuladas de Ceará e Fortaleza saltou de R$ 52 milhões em 2016 para R$ 514 milhões em 2023, registrando um crescimento de R$ 462 milhões, que representa justamente os 891% de evolução.

Legenda: Evolução da receita total acumulada de Ceará e Fortaleza Foto: EY

O Ceará experimentou um crescimento de 364% em sua receita total no período analisado, saindo de R$ 28 milhões em 2016 para R$ 132 milhões em 2023, enquanto no caso do Fortaleza esta evolução foi de 1.532%, saindo de R$ 23 milhões em 2016 para R$ 382 milhões em 2023.

No caso do Ceará, o ápice da receita total obtida no período analisado foi em 2022, quando o Vovô atingiu o valor de R$ 173 milhões. Com o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o clube sofreu uma redução de 24% entre 2022 e 2023, saindo de R$ 173 milhões de receita total para R$ 132 milhões.

Legenda: Evolução das receitas de Ceará e Fortaleza Foto: EY

No caso do Fortaleza, o ápice foi alcançado em 2023, com uma receita total de R$ 382 milhões. Houve inclusive um aumento de 42% entre 2022 e 2023, saindo de R$ 268 milhões para R$ 382 milhões de receita total.

Esse crescimento na receita total do Fortaleza foi alavancado por uma evolução significativa nas receitas de direitos de transmissão e premiação. Entre 2016 e 2023, o clube experimentou um crescimento de 5.551% neste quesito, saltando de R$ 4 milhões em 2016 para R$ 234 milhões em 2023.

Legenda: Evolução das receitas de direitos de transmissão e premiação Foto: EY

A receita total envolve valores referentes a direitos de transmissão e premiação, patrocínios, royalties de produtos licenciados, lojas, publicidade, transferências de jogadores, arrecadações com a Timemania, aluguéis, doações, bilheteria em dias de jogo, programas de sócio torcedor, entre outros.