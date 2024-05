Com adiamento de duas rodadas da Série A, veja como fica o calendário do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol adiou duas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro a pedido de 15 clubes. Assim, a 7ª e 8ª rodadas, que seriam disputadas nos dias 18 e 26, serão realocadas mais para frente no calendário, com o Brasileirão sendo suspenso até 27 de maio. Mas com a manutenção de outras competições nacionais, como fica o calendário de jogos do Fortaleza, o representante cearense na Série A?

Como o Leão também joga as Copa do Nordeste, do Brasil e Sul-Americana, o calendário se mantém com jogos pelas 3 copas em maio, com o clube voltando a jogar pela Série A em junho, pela 9ª rodada.

No dia 18, o Fortaleza entraria em campo contra o Athletico/PR no PV pela 7ª rodada da Série A, mas o jogo foi adiado. Pela 8ª rodada, o confronto previsto era diante do Bahia, mas já havia sido adiado para o Leão entrar em campo pela semifinal da Copa do Nordeste, contra o Sport, no dia 26. Ou seja, na prática, o Tricolor de Aço, só deixará de entrar em campo em uma data, neste sábado (18).

Veja datas

21/05 - 21h30 - Vasco x Fortaleza, em São Januário (Copa do Brasil)

26/05 - 18h00 - Sport x Fortaleza, Arena Pernambuco (Nordestão)

29/05 - 21h00 - Fortaleza x Trinidense/PAR, Castelão (Sul-Americana)

02/06 - 18h30 - Cuiabá x Fortaleza, Arena Pantanal (Série A)