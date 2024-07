Com um jogo a menos, o Fortaleza encerra o 1º turno do Campeonato Brasileiro de 2024 com a mesma pontuação que encerrou o mesmo período na campanha histórica de 2021. Com Vojvoda no comando de times bem diferentes nos dois anos, é possível afirmar que nesta temporada a equipe pode superar o feito de três anos atrás? Confira o papo com Marta Negreiros, Denise Santiago e o convidado do dia FT Miranda.

CONFIRA O EPISÓDIO COMPLETO