Snoop Dogg gera memes com tocha das Olimpíadas 2024

O rapper Snoop Dogg, de 52 anos, participou do revezamento da tocha olímpica, nesta sexta-feira (26), em Paris, na França. Ele foi responsável pela penúltima etapa do revezamento e percorreu ruas de Saint-Denis com a tocha acesa. Internautas aproveitaram o momento para brincar e comparar o objeto a um cigarro de maconha.

Isso porque, em 2015, o rapper lançou o site "Merry Jane", dedicado a falar sobre a cannabis, e, no ano passado, anunciou a criação de sua própria marca de maconha, a Death Row Cannabis. "O perigo aí é ele querer fumar a tocha", brincou um usuário do 'X', antigo Twitter, sobre a participação do músico no revezamento.

"Imagina a tristeza do nosso guerreiro Snoop Dogg quando descobrir que essa tocha não é o que ele tá pensando", refletiu outro internauta.

Veja os memes