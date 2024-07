Céline Dion volta aos palcos e canta nas Olimpíadas 2024 após diagnóstico de doença rara

A cantora canadense Céline Dion voltou aos palcos durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas Paris 2024, nesta sexta-feira (26). Essa foi a primeira vez que a artista performou em público após diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença rara.

Céline interpretou a música "L'hymne à l'amour", da cantora Édith Piaf.

Veja a apresentação de Céline Dion nas Olimpíadas:

A artista foi responsável por encerrar o evento na noite desta sexta. Ela se emocionou durante a apresentação e recebeu muitos aplausos pelo retorno.

Cachê milionário

Conforme o site norte-americano TMZ, o cachê da canadense é avaliado em US$ 2 milhões, cerca de R$ 11,1 milhões.

Além do pagamento da cantora, eles também estão arcando com as despesas da viagem de avião dela e da família. O Comitê também disponibilizou barcos e outras despesas no período de abertura dos jogos.

Luta contra doença rara

A Síndrome da Pessoa Rígida (SPR) é uma doença rara e incurável. Responsável por tensionar os músculos, a doença pode deixá-la como uma "estátua humana", caso se desenvolva em forma mais grave no corpo.

Céline Dion explicou o diagnóstico por meio de um vídeo em dezembro de 2022, e ainda contou que este foi o principal motivo para o cancelamento da turnê mundial dela. A SPR pode causar perda da capacidade de falar e andar, mas pode ser freada com tratamentos.

Extremamente rara, a condição afeta uma ou duas pessoas em milhões e ataca os músculos do paciente de forma progressiva, causando espasmos dolorosos, além de movimentos súbitos, temperatura fria e ruídos altos.