Céline Dion cantará na abertura das Olimpíadas em Paris; veja cachê

A cantora Céline Dion cantará na abertura das Olimpíadas em Paris, na próxima sexta-feira (26). A celebração será baseada no rio Sena e na Torre Eiffel, e contará com a participação de outros artistas. Conforme o TMZ, o cachê da canadense é avaliado em US$ 2 milhões, cerca de R$ 11,1 milhões.

Além do pagamento da cantora, eles também estão arcando com as despesas da viagem de avião dela e da família. O Comitê também disponibilizou barcos e outras despesas no período de abertura dos jogos. A artista já chegou à capital da França para o espetáculo e foi abordada por fãs, nesta terça-feira (23).

Céline foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida, em 2022, e atualmente vive em tratamento contra a síndrome rara.

QUAL É A DOENÇA RARA QUE CÉLINE DION ENFRENTA

A Síndrome da Pessoa Rígida (SPR) é uma doença rara e incurável. Responsável por tensionar os músculos, a doença pode deixá-la como uma "estátua humana", caso se desenvolva em forma mais grave no corpo.

A artista canadense explicou o diagnóstico por meio de um vídeo em dezembro de 2022, e ainda contou que este foi o principal motivo para o cancelamento da turnê mundial dela. A SPR pode causar perda da capacidade de falar e andar, mas pode ser freada com tratamentos.

Extremamente rara, a condição afeta uma ou duas pessoas em milhões e ataca os músculos do paciente de forma progressiva, causando espasmos dolorosos, além de movimentos súbitos, temperatura fria e ruídos altos.

Brasil nas Olimpíadas

A delegação brasileira nos Jogos Olímpicos Paris 2024 está fechada. Ao todo, 277 atletas representarão o Brasil em 39 modalidades. Pela primeira vez na história, o Time Brasil vai ter maioria feminina pela primeira vez na história. Serão 153 são mulheres, o que representa 55% do total — em Tóquio 2020 eram 47%.

Em 2022, o Brasil conquistou 21 medalhas. Foram sete de ouro, seis de prata e oito de bronze.