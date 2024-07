'Bad Boys: Até o Fim' está disponível para compra e aluguel nos streamings; veja detalhes

O filme 'Bad Boys: Até o Fim', estrelado por Will Smith e Martin Lawrence, está disponível para compra e aluguel nos streamings brasileiros. A estreia do longa ocorreu em junho deste ano no Brasil.

Agora, ele pode ser comprado por pouco menos de R$ 30,00 nas seguintes plataformas: Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play.

Veja o trailer de 'Bad Boys: Até o Fim'

O longa tem como trama a história dos detetives Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence). Os dois entram na lista dos mais procurados do FBI e tem como objetivo desenvolver um plano para limpar os próprios nomes.

No elenco, nomes como Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd se destacam. A direção é de Adil & Bilall, que também foi responsável pelo filme 'Bad Boys Para Sempre' (2020).