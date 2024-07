'Coringa 2' divulga novo trailer musical com Lady Gaga e Joaquin Phoenix; saiba quando estreia

Os fãs da cantora Lady Gaga e do ator Joaquin Phoenix foram presenteados com um novo trailer da produção "Coringa: Delírio a Dois", nesta terça-feira (23).

Em vídeo, eles aparecem como os personagens Arlequina e Coringa. Além dos dois protagonistas, o novo longa terá Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan e Ken Leung no elenco.

Assista:

Conforme a Variety, Phoenix teria recebido US$ 20 milhões para retornar ao papel de Arthur Fleck. Já Lady Gaga teria ganho US$ 12 milhões para interpretar a Arlequina.

Todd Phillips retorna para a direção e roteiro da sequência, trazendo consigo também o corroteirista do primeiro "Coringa", Scott Silver. Pouco se sabe sobre a trama do longa, além da ambientação no Asilo Arkham e a inclusão de elementos musicais.

A estreia de "Delírio a Dois" está marcada para 3 de outubro.