O episódio Elas no Esporte desta semana recebe Fátima Batista, primeira mulher a presidir uma torcida organizada no Nordeste. Ela, que atualmente trabalha no Fortaleza, relembra muitas histórias da época da criação da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) e de como a torcida sempre caminhou ao lado do clube. Além disso, lembrou momentos importantes no crescimento do Tricolor.

