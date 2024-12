Ex-Fortaleza e alvo de gigantes europeus, Éderson pode ser vendido por meio bilhão de reais

Éderson pode ser o novo reforço do Manchester United. O clube inglês vê a contratação do jogador brasileiro com bons olhos. A informação é do jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports. Meia da Atalanta, atual líder do Campeonato Italiano, e ex-jogador do Fortaleza, tem se destacado no futebol europeu. Segundo o Trivela, o volante pode ser vendido por 80 milhões de euros, no mínimo. O valor corresponde a R$ 510 milhões de reais. Real Madrid, United e Liverpool também têm interesse nele.

O clube tem observado o jogador há algum tempo e considera a contratação dele. No entanto, ainda não há negociações concretas, de acordo com o jornalista. Ederson tem contrato com a Atalanta até 2027.

O volante, revelado pelo Desportivo Brasil, também atuou no Cruzeiro e no Corinthians. Ele também passou pela Salernitana. Além dos times mineiro e paulista, o Tricolor do Pici também monitora a situação do jogador. Por causa do mecanismo de solidariedade, os clubes têm direito a um percentual em uma futura transferência do atleta. O Fortaleza tem direito a algo em torno de 0,5% do total.

Gigantes europeus tentam levar o jogador na próxima janela, a de janeiro. Apesar do interesse, será difícil tirar o jogador da Atalanta, que não deseja perder um dos seus jogadores titulares no meio da temporada.