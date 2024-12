Detidas por injúria racial, jogadoras do River Plate serão encaminhadas a presídio

As quatro jogadoras do River Plate envolvidas em caso de injúria racial seguirão presas. Após audiência de custódia, a Justiça decidiu pela manutenção da prisão em flagrante. A informação é do ge. O caso ocorreu em jogo contra o Grêmio, pela Ladies Cup, na sexta-feira. Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagro Diaz foram conduzidas à 6ª Delegacia de Polícia, em São Paulo, logo após a partida.

Advogada das jogadoras, Thaís Sankari disse que elas estão assustadas com a situação. Para a decisão, proferida neste sábado (21), o juiz considerou que as atletas não têm vínculos com o Brasil. O River Plate tem dado suporte ao grupo. O clube também repudiou a injúria racial.

Além das vítimas, testemunhas do caso também foram ouvidas para que a polícia chegasse aos nomes das quatro atletas. As jogadores do River serão levadas ao um presídio de São Paulo. A defesa vai entrar com um pedido de habeas corpus ainda neste domingo.

Veja a nota do Grêmio:

Vimos a público manifestar a nossa indignação com os fatos ocorridos durante o jogo contra o River Plate pela última rodada da fase de classificação da Brasil Ladies Cup, na noite desta sexta-feira, no estádio Canindé, em São Paulo.

Na parte final do primeiro tempo, logo após empatar a partida, as nossas atletas se revoltaram ao presenciar jogadoras do time argentino fazendo gestos racistas para um gandula.

Ao defender o gandula, as Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Na confusão, a partida foi interrompida e seis jogadoras do River acabaram expulsas, dando fim ao jogo.

Lamentamos profundamente o episódio e nos solidarizamos com o gandula e as atletas que foram agredidas de maneira inadmissível e intolerável.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia responsável e faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis.

Nós, do Clube de Todos, não aceitamos esse tipo de situação e aproveitamos para reforçar o nosso compromisso contra todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação, inspirados em alguns dos nossos maiores ídolos como o Everaldo, estrela na bandeira Tricolor, Lupicínio Rodrigues, autor do hino Imortal, Tarciso Flecha Negra, lenda do ataque e atualmente mascote do Clube, e Marianita, pioneira do futebol feminino e uma das maiores jogadoras gremistas de todos os tempos.