Ceará chega à marca de 40 mil sócios-torcedores

O Ceará alcançou a marca de 40 mil sócios-torcedores. A informação foi divulgada pelo clube neste domingo (22), nas redes sociais. Desde o início de dezembro o Vovô tem promovido uma ação para incentivar adesões e renovações ao programa de associados com intuito de chegar ao número.

Os valores dos planos vão de R$50 a R$170 reais. Para 2025, os preços serão entre R$70 e R$200. Mais de dez mil adesões foram feitas nas últimas semanas. Em busca do acesso em 2024, o Alvinegro encerrou a Série B com oito dos dez maiores públicos da competição como mandante. Cerca de 70% dos pontos conquistados pela equipe foram diante da torcida, na Arena Castelão.

A equipe vai se reapresentar no dia 3 de janeiro. Todas as atividades de pré-temporada serão realizadas no CT de Porangabuçu. Além da Série A, a equipe vai disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.