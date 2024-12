Ceará Natal de Luz tem programação para toda a família na Praça Portugal; confira

O evento Ceará Natal de Luz reúne programação diversa neste fim de semana, na Praça Portugal, em Fortaleza O evento, considerado o maior evento natalino entre as capitais do Brasil, é gratuito.

Neste sábado (21), a partir das 17h, a programação começa com a Orquestra Jovem Meu Quem Querer. Em seguida, é a vez da Banda do Colégio dos Bombeiros subir ao palco, levando músicas cheias de energia para a Praça Portugal. Às 18h20, o público poderá se emocionar com a encenação do Natal TAC TACs, uma peça teatral que encanta tanto crianças quanto adultos.

Outro destaque da noite será o Coralito, do Grupo Blitz, que se apresenta às 18h40, com clássicos natalinos em versão jazzística. A noite contará ainda com a participação de Brenda Rio, Vox 4 e Banda Tô Nem Vendo, completando a rica programação musical do sábado.

Já no domingo (22), a programação começa com a Orquestra da UFC, também às 17h. Em seguida, o Grupo Blitz apresenta o espetáculo “A Maior História de Natal” e o Coralito retorna ao palco. O evento também inclui uma homenagem ao cartunista Mino Castelo Branco, criador do Minoel, o Papai Noel do Ceará Natal de Luz.

A cantora Vannick Belchior faz um show com as canções do pai, Belchior, e a noite será encerrada com o show “O Encontro do Forró”, com Chambinho do Acordeon, Kátia Cilene, Fábio Carneirinho, Bete Nascimento e Banda América.

Árvore de Natal

Além das apresentações, a tradicional árvore de redes de 36 metros também está montada na Praça Portugal. Na base da árvore, oito painéis gigantes com ilustrações inspiradas nas xilogravuras de Mino Castelo Branco exaltam a cultura e identidade cearense, celebrando o nascimento de Jesus com a simbólica imagem do Ceará como sua terra natal e a rede de dormir como sua manjedoura acolhedora.

Programação do final de semana

Sábado, 21 de dezembro

17h: Orquestra Jovem Meu Quem Querer

18h: Banda do Colégio dos Bombeiros

18h20: Encenação do espetáculo Natal TAC TACs

18h40: Coralito (Grupo Blitz) – Clássicos natalinos em versão jazzística

Apresentações de Brenda Rio, Vox 4 e Banda Tô Nem Vendo

Domingo, 22 de dezembro