‘Natal Alegria na Praça’: Crianças têm pedidos atendidos pelo Papai Noel e recebem presentes nesta sexta-feira (20)

Inspirado pelo espírito natalino, o "Natal Alegria na Praça" chegou a 6ª edição na noite desta sexta-feira (20), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, em Fortaleza. Promovida pelo Sistema Verdes Mares (SVM), a programação foi aberta pela tradicional da Missa de Preparação do Natal de Jesus.

Na sequência, o evento realizou a entrega de presentes para as crianças selecionadas na ação “Cartinhas para o Papai Noel”. A iniciativa, voltada para crianças de 4 a 13 anos, recebeu dezenas de cartas repletas de sonhos e pedidos.

A criatividade ao pedir o presente e apresentar a justificativa para recebê-lo foi decisiva para a definição dos selecionados. As crianças escolhidas tiveram a alegria de ver seus desejos atendidos pelo próprio Papai Noel durante o evento.

Legenda: Santa Missa foi celebrada pelo padre Raimundo Nonato de Oliveira Neto, pároco da Paróquia de São Vicente Foto: Davi Rocha

Um desses pedidos foi o de Ranyelle da Silva, de 9 anos, que fez questão de escrever e colorir a cartinha. “Eu fiz [o pedido] do material escolar que eu queria, porque a minha mãe não está com condições de comprar o meu material escolar, nem a mochila”, comentou a menina. “Gratidão”, foi categórica a mãe dela, Isabel da Silva, ao falar sobre o sentimento de participar do "Natal Alegria na Praça".

Legenda: Igor Queiroz Barroso participou da entrega dos presentes para as crianças no Natal Alegria na Praça Foto: Davi Rocha

“Eu fico muito feliz de estar participando do Natal na Praça, até porque ele traz à minha memória a vó Yolanda [Queiroz], que sempre fazia parte. É um evento público que congrega as pessoas que vêm de vários locais para cá. A entrega dos presentes com Papai Noel é muito simbólica também. É um momento que celebra o Natal, celebra aqui com o padre Neto [Raimundo Nonato de Oliveira Neto], que é da Paróquia de São Vicente, um padre muito querido do nosso coração. É um momento muito especial para todos nós e um momento muito familiar para mim, em especial” Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane

FAMÍLIAS RESSALTAM ALEGRIA

Outra família que estava ansiosa para receber o presente das mãos do Papai Noel foi a da Verlyne de Sousa Melo. A dona de casa estava com os filhos Vitor, Cecília e Ana Isabela, que capricharam na carta com o pedido do trio: uma piscina. “Muita alegria, eles estão todos eufóricos, doidos para receber”, comentou.

Legenda: Evento do Sistema Verdes Mares foi realizado na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz Foto: Davi Rocha

Ana Júlia, de 8 anos, também pediu uma piscina, mas com bolinhas coloridas, comentou a mãe da menina, a dona de casa Andreia Fonseca. “É a primeira vez que a gente está aqui. E assim, muito feliz mesmo. Ela passou o dia na expectativa de estar aqui hoje”, ressaltou.

Para o superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará, o "Natal Alegria na Praça" é um momento para ajudar as pessoas, refletir sobre a vida e fortalecer o espírito natalino e de renovação da esperança e da fé.

Legenda: Presentes paras as crianças selecionadas na ação 'Cartinhas para o Papai Noel' Foto: Davi Rocha

“Essa é mais uma forma da gente se preocupar com a sociedade. Enquanto veículo de comunicação, a gente interage com a grande sociedade todos os dias do ano e, através desse símbolos, como um presente, um cuidado de você escutar o que é que a criança quer, ele é também uma demonstração do nosso cuidado com as pessoas, da minoria à maioria”, evidenciou o gestor do SVM.