Bebês internados em UTI neonatal, em Fortaleza, encantam em ensaio especial de Natal; veja fotos

Bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) participaram de um ensaio de fotos com enfeites e gorrinhos natalinos para celebrar o primeiro Natal deles. A equipe assistencial da unidade de saúde e um fotógrafo voluntário organizaram o momento.

Foto: Sidney Simplicio/Divulgação

Além dos bebês, as mães que fazem o acompanhamento no local participaram do ensaio especial.

Foto: Sidney Simplicio/Divulgação

"É uma lembrança que vamos levar para a vida toda, as primeiras fotos de Natal deles. É um sentimento de querer estar em casa, mas de alívio por saber que eles estão sendo bem tratados", disse Ingrid Rabel, de 20 anos, mãe dos gêmeos Heitor e Matteo, ambos prematuros e internados desde o dia 23 de novembro.

Foto: Sidney Simplicio/Divulgação

As equipes de enfermagem, psicologia e terapia ocupacional participaram do momento das fotos. Segundo a terapeuta ocupacional Viviane Coutinho, que atua no HGWA, o ensaio durante a hospitalização pode ter papel significativo para a criação de vínculos e bem-estar familiar.

Para Natália Gomes, que acompanha o filho Gabriel, de dois meses, foi exatamente esse o sentimento. "Me senti muito acolhida. São as primeiras fotos de Natal de Gabriel. Vou mostrar para toda a família e ainda vou imprimir para deixar em um quadro grande", planejou.

As fotos ficaram a cargo de Sidney Simplicio, que participou pela primeira vez do momento. O sentimento, ele explica, é de gratidão e muita felicidade pela experiência. "Foi emocionante. Eu esperava um ambiente muito delicado, mas encontrei um ambiente cheio de amor, dedicação e acolhimento", garantiu.