Preservação das praias de Icapuí é abordada na série O Oceano Começa Aqui

Com uma história de pioneirismo e comprometimento com a região onde se vive, Evilásio Matias, conhecido como Seu Evilásio, começou a construção de jangadas ainda na década de 1950.

A iniciativa ocorreu durante o período de uma grande estiagem, com a pesca se tornando a principal alternativa para sustentar a família. Atualmente, Seu Evilásio e os filhos são responsáveis pelo único estaleiro do estado, localizado no município de Icapuí.

Joacir Matias, um dos filhos do pioneiro, pontua que há uma preocupação com o avanço do nível do mar em Icapuí, mas que estão sendo feitas estratégias de contenção que vêm funcionando.

Para Evilásio, a preservação dos oceanos é essencial para a sobrevivência e dignidade das comunidades costeiras.

A história de Seu Evilásio é contada no 11º episódio da série O Oceano Começa Aqui, disponível no Youtube do Diário do Nordeste.

Paixão pelo mar

Marisqueira, chef de cozinha e apaixonada por tudo que vem do mar, Zenaide da Silva trabalha há anos na Barraca do João Velho, seu pai, na praia da Requenguela, em Icapuí.

Para a profissional, preparar pratos com ingredientes frescos como peixes, camarões e mariscos é uma forma de celebrar a conexão da sua comunidade com o oceano. No entanto, ela defende que é preciso que sejam feitas ações para diminuir a poluição dos mares. Para tanto, organiza junto com colaboradores e voluntários, até duas vezes ao mês, limpezas da praia, como forma de retirar toneladas de lixo do local.

Sobre o mar que banha a costa onde vive, Zenaide pontua: "É o meu quintal, eu consigo tirar dele tudo que eu vendo hoje na minha barraca".