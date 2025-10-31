Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Ceará

Série O Oceano Começa Aqui conta histórias de profissionais ligados à reciclagem

Episódios 19 e 20 destacam a força do trabalho coletivo no litoral cearense

Agência de Conteúdo DN 27 de Dezembro de 2024

Ceará

Série O Oceano Começa Aqui traz histórias de conexão com o mar

A kitesurfista Estefania Rosa e o professor Getúlio Tremembé relembram suas trajetórias com o oceano

Agência de Conteúdo DN 26 de Dezembro de 2024

Ceará

Série O Oceano Começa Aqui aborda ancestralidade e pesquisas sobre os mares

Temas como preservação de comunidades tradicionais e projetos de pesquisa estão nas histórias contadas pela série

Agência de Conteúdo DN 20 de Dezembro de 2024

Ceará

Pesca de mariscos e vida no mangue são abordados na série O Oceano Começa Aqui

Poluição e mudanças climáticas são responsáveis por prejudicar os ecossistemas dos mares

Agência de Conteúdo DN 19 de Dezembro de 2024

Ceará

Preservação das praias de Icapuí é abordada na série O Oceano Começa Aqui

Episódios do projeto trazem histórias de legado e cuidados com a região

Agência de Conteúdo DN 18 de Dezembro de 2024

Ceará

Série O Oceano Começa Aqui traz histórias da Praia do Canto Verde, em Beberibe.

Nos episódios 9 e 10 da série, ativistas da localidade defendem a preservação dos recursos naturais

Agência de Conteúdo DN 17 de Dezembro de 2024

Ceará

Série mostra a luta de quem ajuda a proteger os povos do mar

“O Oceano começa aqui” destaca ações individuais de grandes impactos no meio ambiente.

Agência de Conteúdo DN 16 de Dezembro de 2024

Ceará

Conheça cearenses que lutam pela preservação dos oceanos

Personagens são destaques na Série “O Oceano começa aqui”, disponível no Youtube do Diário do Nordeste

Agência de Conteúdo DN 13 de Dezembro de 2024

Ceará

Preservação dos mares de Fortaleza é destaque na série O Oceano Começa Aqui

Episódios 3 e 4 do projeto trazem histórias ligadas à orla de Fortaleza e aos mangues da Capital

Agência de Conteúdo DN 12 de Dezembro de 2024
reprodução

Ceará

Série “O Oceano Começa Aqui” estreia nova temporada no YouTube do Diário do Nordeste

2ª temporada da série destaca ações individuais em tempos de mudanças climáticas

Agência de Conteúdo DN 11 de Dezembro de 2024
1 2 3