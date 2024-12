Preservação dos mares de Fortaleza é destaque na série O Oceano Começa Aqui

Por meio de histórias que valorizam as pessoas que vivem no dia a dia dos mares do Ceará, a segunda edição da série O Oceano Começa Aqui busca conscientizar e educar sobre a importância de ações individuais em meio às mudanças climáticas e à degradação ambiental.

Como é o caso de Mara Cristina, primeira presidente mulher da Colônia de Pescadores de Fortaleza. Nesse importante papel, ela reforça como a colônia atua em parceria com outras entidades, como universidades e escolas públicas, para o desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre o mar.

Para Mara, o cuidado com os mares de Fortaleza é fundamental. A partir disso, é feito um trabalho de conscientização dos pescadores, para que seja reduzida ao máximo a poluição da orla da Capital.

Mara Cristina compartilha ensinamentos inspiradores no 3º episódio da série O Oceano Começa Aqui, que está disponível no Youtube do Diário do Nordeste.

Preservação dos manguezais

O jovem Raley Sá Barreto, de apenas 15 anos e conhecido como Menino Mangue, também é voz atuante na causa. Com uma infância pouco ligada à tecnologia, Raley acabou criando mais interesse por explorar os manguezais de Fortaleza.

Desde 2019, participa do evento Povos do Mar, onde apresenta a palestra “A Pele do Planeta”, desenvolvida por ele mesmo. Nela, traz informações sobre preservação do meio ambiente utilizando comparações com exemplos do dia a dia, como forma de aumentar a identificação do público.

"Eu acho que as águas do oceano conectam a gente, faz com que a gente cresça em conjunto", pontua o jovem.

O jovem é protagonista do 4º episódio da série, que pode ser acompanhado a seguir.

A série ‘O oceano começa aqui’ faz parte do projeto Praia é Vida do Diário do Nordeste, que conta com apoio do Governo do Estado Ceará e patrocínio da Alece e pode ser acompanhada no canal do Diário do Nordeste no YouTube.