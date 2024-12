Série O Oceano Começa Aqui traz histórias de conexão com o mar

Campeã de kitesurf e empreendedora social, Estefania Rosa tem uma relação próxima com o mar desde criança. Criada em uma vila de pescadores, ganhou o mundo por meio do esporte.

Moradora da Barra do Cauipe, ela realiza um trabalho de conscientização com o projeto social Rosa dos Ventos sobre os cuidados necessários para se ter com o mar, como forma de preservar o ecossistema local.

No projeto, a kitesurfista oferece aulas de kitesurf para crianças de 5 a 8 anos, como mecanismo de inclusão social.

Durante o episódio 17 da série O Oceano Começa Aqui, disponível no Youtube do Diário do Nordeste, ela também comenta que está esperando o primeiro filho: se for menino, se chamará Ocean (que significa “Oceano” em inglês, e se for menina será Moana, em referência à personagem da Disney que tem forte relação com os mares.

Tradição preservada

Com a sabedoria do povo ancestral, o professor Getúlio Tremembé conta a relação de sua tribo com o mar. No 18º episódio da série, ele compartilha como a Escola Indígena Maria Venância, da qual agora é diretor, conta com uma metodologia que estimula a proximidade das crianças com a natureza.

Uma das práticas é que, quando uma criança está agitada, ela pode ser levada para a beira da praia, que fica a 300 metros, e tomar um banho, como forma de descarregar as energias.

Quem também participa do episódio é o Cacique Francisco, que comenta a importância de seguir transmitindo aprendizados de preservação da natureza para as gerações mais jovens.