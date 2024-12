Série “O Oceano Começa Aqui” estreia nova temporada no YouTube do Diário do Nordeste

A segunda temporada da série O oceano começa aqui já está disponível no canal do YouTube do Diário do Nordeste. Com o objetivo de conscientizar e educar sobre a importância das ações individuais em meio às mudanças climáticas e à degradação ambiental, a nova edição promete inspirar com histórias locais e lições sobre preservação.

O primeiro episódio apresenta Alberto de Souza, guardião das memórias da Barra do Ceará. Proprietário do restaurante Albertu’s e fundador do primeiro Museu Orgânico de Fortaleza, Alberto conduz um passeio histórico pelo rio Ceará, unindo turistas e moradores em uma imersão cultural. Presidente da Associação dos Barqueiros Barra Unida, ele denuncia o desequilíbrio ecológico do rio, destacando: "o rio Ceará não aceita lixo".

No episódio seguinte, Rusty de Sá Barreto guia os espectadores pelos mangues da Sabiaguaba. À frente do Ecomuseu Natural do Mangue, Rusty promove o turismo ecológico e defende a preservação dos manguezais, essenciais para a biodiversidade e a saúde dos mares. “Aquilo que você não conhece, você destrói”, alerta o pesquisador, reforçando o valor desse patrimônio natural de Fortaleza.

Realizada pelo Diário do Nordeste, com apoio do Governo do Estado e patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará, a série é um convite para refletir e agir em prol do meio ambiente. Os episódios já estão disponíveis no canal do YouTube do DN. Confira aqui.