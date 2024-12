Série mostra a luta de quem ajuda a proteger os povos do mar

Preservar os oceanos é também cuidar dos povos do mar. Com esta clareza, a engenheira de pesca Soraya Tupinambá tornou-se defensora incansável dos direitos humanos e do meio ambiente. Ela é a protagonista do sétimo episódio da série “O Oceano começa aqui”, disponível no Youtube do Diário do Nordeste.

“Esta caminhada é sobretudo em defesa dos povos do mar, porque eu entendi muito cedo que a vida do mar estava conectada à vida desses povos, pois sem eles não haveria mar”, reflete Soraya.

Integrante do Núcleo Tramas e coordenadora do Instituto Terramar, Soraya realiza estudos sobre os impactos dos agrotóxicos e da mineração de urânio, além de trabalhar ativamente na preservação dos ecossistemas marinhos.

“Se nós não tivéssemos os oceanos com sua dinâmica de funcionamento, nós estaríamos agora com uma temperatura de 53°C. Isso se deve a um sistema muito fino que está começando a se desequilibrar por conta do aquecimento global e das mudanças climáticas”, alerta a especialista.

Série “O Oceano começa aqui”

Com o objetivo de conscientizar e educar sobre a importância de ações individuais em meio às mudanças climáticas e à degradação ambiental, a segunda edição da série “O Oceano Começa Aqui” traz histórias inspiradoras e lições sobre preservação. Acompanhe a série e conheça essa e outras histórias.

