Trilhas do Parque do Cocó são reabertas após interdição devido às chuvas

As trilhas do Parque Estadual do Ceará foram reabertas após serem interditadas na última quarta-feira (30), por conta da elevação do nível da água do Rio Cocó, devido às recentes chuvas. A informação foi confirmada pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) nesta segunda-feira (5).

Conforme a pasta, a liberação ocorreu após um trabalho de limpeza e vistoria técnica. A Sema pontuou que as trilhas foram "devidamente recuperadas".

As trilha do Cocó abrem para visitação das de terça a domingo, das 5h30 às 17h30.

Visitantes encontravam trechos alegados

No começo de março, o Diário do Nordeste publicou sobre as limitações na trilha, que apresentavam diversos trechos alagados. A circulação de pessoas chegou a diminuir, pois frequentadores tinham de procurar caminhos alternativos ao se depararem com alagamentos.



Flávio Nascimento, professor do curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador na área de recursos ambientais, explicou que o evento acontece principalmente pelas chuvas concentradas e aumento do lençol freático no Cocó, que é uma área de mangue e dunas.

