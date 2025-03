Chuvas alagam trilhas do Parque do Cocó e limitam usuários de praticar corridas e caminhadas

As caminhadas por trilhas do Parque do Cocó – maior pedaço verde da capital cearense – podem esbarrar em trechos alagados, o que vem diminuindo a circulação de pessoas nos últimos dias. Isso acontece como um fenômeno natural na área que abrange mangue e dunas, mas o até o momento não houve a necessidade de bloqueio total das trilhas usadas para trajetos a pé e de bicicleta.

O Diário do Nordeste percorreu o interior do parque na manhã da quarta-feira (5) e observou áreas de alagamento na Trilha da Lagoa, Trilha do Cocó e na entrada da Avenida Sebastião de Abreu. Quem chega ao espaço, precisa procurar outras alternativas, como a entrada da trilha ao lado do anfiteatro, porque o nível da água não permite a circulação de pessoas.

Foi nesse último ponto onde a médica Luciana Bastos, de 53 anos, chegou a ser surpreendida pela quantidade de água logo na entrada da trilha que pretendia apresentar para o amigo vindo de São Paulo. Nos últimos dias, inclusive, o tempo fechado impediu os planos de tomar um banho de mar e "o paulista veio para cá levar chuva", como ela diz entre risadas.

Legenda: Trechos ficam impossibilidade de circulação humana devido aos alagamentos Foto: Thiago Gadelha

"Eu queria mostrar o Parque do Cocó para o meu amigo, porque é algo bem da nossa cidade e eu acho a trilha muito boa, e também para fazer uma atividade física", acrescentou a moradora de Fortaleza que também já aproveitou o espaço com o filho menor.

Flávio Nascimento, professor do curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador na área de recursos ambientais, explica que isso acontece principalmente pelas chuvas concentradas e aumento do lençol freático.

“Entre os prédios em contato com o Parque há um certo encharcamento do solo, o que tem haver com a água subterrânea que aumenta o nível, o solo fica empossado e aparecem até lagoas temporárias”, acrescenta o geógrafo. Além disso, o aumento do leito do Rio Cocó completa a equação para a formação das áreas alagadas.

“À medida que tem um aumento do volume muito pronunciado, como a chuva de sábado para domingo, certamente o Rio extravasou muito além do que o normal”, frisa sobre o período.

Legenda: Trechos empoçados do Parque do Cocó formam espelhos d'água Foto: Thiago Gadelha

Narciso Mota, gestor do Parque do Cocó, explica que há um monitoramento da situação e isolamentos são feitos considerando o contexto da chuva. “As trilhas estão constantemente em manutenção, com podas de árvores que caem, durante o ano todo. Porém, nessa época, como a população percebe, na quadra chuvosa as trilhas ficam embaixo d’água após algumas chuvas, como as que tivemos com mais de 100 milímetros”, completa.

Veja também Ceará Como áreas verdes podem amenizar efeitos das mudanças climáticas em Fortaleza Ceará Cidade mais quente, ar e rio poluídos: saiba possíveis efeitos de ‘queimadas’ no Cocó para Fortaleza

Mudanças no passeio

O funcionário público Alison Silva, de 35 anos, está acostumado a caminhar pelo Parque do Cocó acompanhado da família e ver os peixinhos na Trilha da Lagoa. Mas na manhã desta quarta (5), precisou percorrer por outros trechos devido ao alagamento.

"A gente vem uma vez por semana para sair um pouco da rotina e trazer o Arturzinho para sair um pouco do celular. Quando chove, a gente sabe que alaga e é ter paciência para fazer a trilha novamente", comenta ao lado do filho que esqueceu dos peixes ao ver um caranguejo que cruzou o caminho.

Legenda: Caranguejos saem para se alimentar e cruzam trilhas do Parque do Cocó Foto: Thiago Gadelha

Algumas placas no entorno da trilha indicam que os usuários não devem interagir ou tentar pegar os animais. Porém, não há nenhuma indicação no momento de restrição de circulação entre as trilhas.

"Tenho o costume de fazer a trilha e, por ser o fim do Carnaval, imaginei que estaria tranquilo, mas não que estaria alagado. Nas férias venho mais e já tinha visto ficar fechado por completo", lembra a dona de casa Joelia Raulino, de 35 anos, ao lado dos filhos.

Essa possibilidade de limitar os trajetos pelo parque foi cogitada no último fim de semana, como explica Narciso Mota.

Legenda: Parque do Cocó é espaço de lazer para crianças e adultos Foto: Thiago Gadelha

“A gente já conversou com a equipe e viu que o pessoal que entra na trilha, muitos são usuários que já conhecem, não entram. Quando tem algum processo de interrupção com tempo maior, a gente coloca fitas zebradas sinalizando a proibição momentânea”, detalha.

Outro impacto nos usos do Parque do Cocó está na circulação de bicicletas e de outros modais adaptados, como observa o advogado e paratleta Emerson Damasceno que, pela primeira vez, viu a entrada da Sebastião de Abreu alagada.

“É comum ter algum acúmulo de água quando chove, até porque ali é manguezal. Mas ali logo na entrada impedindo o acesso foi a primeira vez que eu vi. No meu caso, que sou tenho deficiência física e uso uma handbike (para ciclismo com as mãos), nem arrisquei ir”, pontua.

Legenda: Emerson transita com frequência no Parque do Cocó Foto: Acervo pessoal

Os pontos obstruídos se tornam mais comuns à medida que há intensificação dos volumes de precipitações, como avalia o gestor do Parque. Fevereiro de 2025, aliás, foi o segundo mês mais chuvoso em 52 anos – enquanto a média histórica de chuvas esperada para a cidade é de 165,8 milímetros, o último mês registrou 476,2 mm.

“Desde janeiro que chuvas grandes têm dificultado o acesso por um dia, manhã ou uma tarde, mas rapidamente têm secado. Agora no começo de março, como na cidade toda, foi que se intensificou, mas esse é um ciclo natural”, pondera Narciso.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.