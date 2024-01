Cidade mais quente, ar e rio poluídos: saiba possíveis efeitos de ‘queimadas’ no Cocó para Fortaleza

As chamas que tomaram 10 hectares do Parque do Cocó, na última semana, se espalharam por Fortaleza em forma de fumaça, como efeito imediato da queimada de quase 5 dias. Mas com o fogo debelado, é momento de fazer o balanço: que prejuízos ficaram?

O Diário do Nordeste conversou com especialistas para saber quais os possíveis danos ambientais – e até sociais – de queimadas em áreas protegidas tão importantes para a cidade, como é o caso do Cocó.

Os efeitos, de curto a longo prazo, vão da morte de animais ao aumento da temperatura em Fortaleza.

Além do “desmatamento”

A perda da vegetação “de floresta, ribeirinha e rasteira” é o dano central do incêndio, um dos impactos mais “visíveis”, mas traz consigo outras diversas consequências – como as crescentes dificuldades à vida animal e o progressivo “aquecimento” do clima da cidade.

A análise é de Flávio Nascimento, professor de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador do Laboratório de Climatologia Geográfica e Recursos Hídricos.

Para os animais, quando o habitat queima, “diminui-se o espaço para reprodução e alimentação”, explica o professor. Além disso, bichos que conseguem se locomover com facilidade escapam, mas “tartarugas, algumas serpentes e outros são perdidos de forma direta”. “Se acontece com frequência, vamos perdendo a biodiversidade”, pontua.

A longo prazo, os prejuízos são graves e se acumulam.

“Há tendência de cada vez mais a temperatura aumentar, o solo ficar mais ressecado, as águas do Cocó reduzidas, haver menos precipitações e, consequentemente, mais fogo. Teremos uma cidade mais quente e desconfortável, com mais descontroles ambientais”, frisa.

Exemplos desses “descontroles” são inundações após chuvas, já que o Parque do Cocó ajuda no escoamento das águas urbanas. Flávio alerta ainda que esses episódios de agressões à natureza, se persistirem, podem aumentar a incidência de doenças como arboviroses, já que estas são favorecidas por temperaturas mais altas.

O pesquisador cita também outros impactos ambientais de incêndios à unidade de conservação:

No ar: danos contribuem para o aquecimento global, aumentando a temperatura do entorno e poluindo diversas regiões da cidade;

danos contribuem para o aquecimento global, aumentando a temperatura do entorno e poluindo diversas regiões da cidade; Na água: a qualidade hídrica do Rio Cocó também pode ser prejudicada, uma vez que muita matéria orgânica queimada é levada pelos ventos para o curso d'água, o que afeta as condições de vida do rio, mexendo na diminuição de oxigênio da água;

a qualidade hídrica do Rio Cocó também pode ser prejudicada, uma vez que muita matéria orgânica queimada é levada pelos ventos para o curso d'água, o que afeta as condições de vida do rio, mexendo na diminuição de oxigênio da água; No solo: a camada superficial vai perdendo a qualidade e os benefícios, tornando o solo de certo modo estéril, com perda da matéria orgânica e de microrganismos que são fundamentais pro desenvolvimento da flora e manutenção do ecossistema.

Legenda: Qualidade da água depende de políticas públicas efetivas e consciência ambiental Foto: Kid Júnior

Hugo Fernandes, biólogo e professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), destaca que os impactos reais do incêndio ocorrido no Cocó neste mês só poderão ser dimensionados após perícia e estudos completos. “É cedo pra dizer o tamanho”, frisa.

Ele reforça, porém, que “incêndio é um problema complexo e sistêmico”, de modo que uma ocorrência não está isolada da outra; e que precisa ser “tocado com políticas públicas direcionadas e o adequado manejo florestal”.

Hugo Fernandes Biólogo e professor da Uece O manejo florestal é a identificação das áreas de risco de incêndio, onde as folhas que caem vão se acumulando e se tornam combustível. O fogo se alastra. É preciso fazer o manejo, a limpeza. O incêndio de janeiro de 2024, como o último passado, tem uma característica em comum: o ponto inicial é uma área aberta degradada.

Sem prevenção, as ocorrências se multiplicam e inflam um conjunto de problemas ambientais sérios e em cadeia, como avalia o biólogo. “O incêndio lança uma quantidade considerável de gás carbônico na atmosfera, e isso afeta o microclima local”, inicia.

“Além disso, a própria perda de vegetação via desmatamento diminui a quantidade de gás apreendido pelas formações florestais de Fortaleza e do Ceará, e isso é, sim, um dos fatos que agravam o problema das mudanças climáticas. Sem dúvida, afeta o clima da cidade”, lamenta o pesquisador.

“A cobertura vegetal de Fortaleza e do Ceará precisa não só ser preservada, mas ampliada”, pondera.

Como preservar áreas "protegidas"

O Parque do Cocó, por ser “uma área verde dentro de uma zona urbanizada”, exige medidas rigorosas e completas de preservação, segundo observa o professor Flávio Nascimento.

As ações vão desde o cercamento, “para que se evite incêndios provocados, já que as pessoas não terão acesso”, até a intensificação da fiscalização e o reforço da educação ambiental.

Flávio Nascimento Pesquisador e professor da UFC Durante o incêndio, ouvi argumentos de que ‘ter mato na cidade resulta nisso’. As pessoas colocaram o Cocó como o problema. Mas ele traz diversos benefícios à cidade. Temos que reverter essa mentalidade por meio da educação ambiental, que, em si, é outra medida eficaz para a proteção do parque. Flávio

O professor Hugo Fernandes complementa que é preciso “investimento em tecnologia que identifique o problema com precisão”. Ele informa que pesquisadores do Programa Cientista Chefe, vinculado ao Governo do Estado, trabalham em diversas frentes, entre elas:

Recuperar as áreas degradadas, com reflorestamento de pontos elegíveis para isso;

Identificar com rapidez e precisão focos de incêndio que possam se repetir, através de tecnologias como câmeras termais;

Estar presente nas discussões relacionadas ao manejo florestal das Unidades de Conservação (UCs).

Um dos exemplos de uso da tecnologia em função da preservação ambiental é o drone equipado com uma câmera termal utilizado pela Uece para buscar animais "sumidos do mapa", visando à conservação da fauna. Durante o último incêndio do Cocó, o dispositivo foi utilizado para identificar a extensão dos focos de fogo.