Série O Oceano Começa Aqui traz histórias da Praia do Canto Verde, em Beberibe

O conhecimento sobre preservação e a missão de manter os recursos naturais livres da poluição é trabalho de diversos educadores e ativistas no Ceará. A Prainha do Canto Verde, localizada no município de Beberibe, conta com personagens que atuam para preservar ao máximo os recursos naturais do local.

José Alberto de Lima, conhecido como Beto Pescador, busca ampliar a conscientização sobre a pesca predatória na região. Protagonista do 9º episódio da série O Oceano Começa Aqui, disponível no Youtube do Diário do Nordeste, Beto conta sua história, por meio de experiências e preocupações acerca da preservação dos recursos marinhos.

Entre as pautas defendidas pelo ativista, está a pesca responsável, para que não seja quebrado o equilíbrio ecológico e o sustento das gerações futuras seja preservado.

"Alguns peixes desapareceram do nosso litoral, do nosso mar", pontua, utilizando como exemplo a lagosta, que está com uma quantidade muito menor disponível para pesca atualmente.

Além disso, Beto também comenta sobre o avanço do mar para o continente, que é reflexo das mudanças climáticas, além da forma como esse fenômeno afeta manguezais e corais, entre outros espaços.

Confira o episódio a seguir.

Por meio de música e ensinamentos sobre preservação, Roberto Carlos, o Painho da Praia do Canto Verde, é filho de pescadores e leva como objetivo de vida a mensagem de preservação do lugar em que nasceu e se criou.

Presidente da associação de moradores da região, ele faz um trabalho de conscientização de que é necessário evitar se jogar lixo na praia. Outra iniciativa que promove algumas vezes por ano são os mutirões de limpeza das praias.

"O turismo que nós queremos é aquele que respeita a nossa história”, defende o ativista.

Durante o episódio, Painho explica que o propósito de todo esse trabalho é garantir que as gerações futuras consigam usufruir das belezas da Praia do Canto Verde.

Veja o episódio a seguir.