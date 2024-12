Série O Oceano Começa Aqui conta histórias de profissionais ligados à reciclagem

Com a preservação do meio ambiente como principal objetivo, o projeto “Mais Vida, Menos Lixo” é uma iniciativa que promove a gestão de resíduos no litoral norte do Ceará. A história do projeto é contada por Francisca Carma Diniz, conhecida como Carminha, no 19º episódio da série “O Oceano Começa Aqui”, disponível no Youtube do Diário do Nordeste.

Implementado em 2022, o projeto já impactou mais de 800 pessoas e envolve 97% da comunidade Barrinha de Baixo, localizada no município de Acaraú.

Na escola de Carminha, os estudantes realizam ações ligadas ao “Mais Vida, Menos Lixo”, aprendendo sobre conservação e reúso dos resíduos para diminuir a chegada de lixo nos mares cearenses. Uma das ações realizadas neste ano foi a 3ª Mostra de Reciclagem.

Segundo a diretora, levar o aprendizado para os mais jovens é parte fundamental do trabalho que está sendo realizado. "Uma comunidade cada vez mais preservada para as futuras gerações", destaca.

Reciclagem é papel de todos

No município de Cruz, Juliano Rocha, empreendedor que atua junto à cooperativa de reciclagem Coopbravo, desenvolve um trabalho que busca levar um legado de sustentabilidade.

Com foco nos resíduos produzidos por grandes geradores, como empresas, o trabalho da Coopbravo impacta milhares de pessoas da região.

De acordo com Juliano, uma das missões da empresa é “manter o que hoje é um paraíso para as próximas gerações terem a mesma oportunidade”. A história da cooperativa é contada no 20º episódio da série.