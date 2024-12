Fortaleza recebe 7,7 mil doses de vacina contra Covid e retoma imunização de grupos prioritários; veja locais

Com a chegada de 7.700 novas doses de vacina contra a Covid-19, Fortaleza retoma, nesta quarta-feira (18), a imunização de adolescentes e adultos de grupos prioritários. Ao todo, 24 postos de saúde vão disponibilizar a aplicação (veja lista abaixo).

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que recebeu, nessa semana, novo lote do imunizante Zalika, produzido pela Serum, farmacêutica da Índia. A vacina é voltada para a população acima de 12 anos de idade.

Neste momento, porém, o Ceará está vacinando apenas grupos prioritários, além de idosos e crianças de 6 meses a menores de 5 anos (para iniciar ou complementar o esquema vacinal).

A vacinação do público-alvo acima de 12 anos ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, nos 24 locais informados pela SMS. Aos fins de semana, apenas duas unidades de referência abrem para imunizar contra a Covid: os postos Pio XII (no São João do Tauape) e Mattos Dourado (no Edson Queiroz), das 8h às 16h30.

Já os bebês e crianças menores de 5 anos têm à disposição 12 locais, listados nessa terça-feira (17) pelo Diário do Nordeste.

24 locais com vacina para grupos prioritários (acima de 12 anos)

Regional de Saúde I

Posto de Saúde Airton Monte: Rua Alberto Oliveira, s/n - Jardim Iracema

Posto de Saúde Paulo de Melo: Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo

Posto de Saúde Francisco Domingos da Silva: Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará

Posto de Saúde Lineu Jucá: Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará

Regional de Saúde II

Posto de Saúde Pio XII: Rua Belizário Távora, s/n - São João do Tauape

Posto de Saúde Aida Santos e Silva: Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón

Posto de Saúde Fátima Maria Quezado: Av. Pintor Antônio Bandeira com Av. Carlos Jereissati, s/n - Praia do Futuro

Posto de Saúde Liduina Maria: Rua Ramos Botelho, 601 - Papicu

Regional de Saúde III

Posto de Saúde Waldemar de Alcântara: Rua Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube

Posto de Saúde Meton de Alencar: Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra

Posto de Saúde Clodoaldo Pinto: R. Banward Bezerra, 100 - Padre Andrade

Posto de Saúde Hermínia Leitão: Rua Gen. Couto, 470 - Quintino Cunha

Regional de Saúde IV

Posto de Saúde Dom José Bezerra Coutinho: Rua Primeiro de Janeiro, s/n – Parangaba

Posto de Saúde Roberto Bruno: Av. Borges de Melo, 910 - Fátima

Posto de Saúde Valdevino de Carvalho: Rua Guará, s/n - Itaoca

Posto de Saúde Oliveira Pombo: R. Rio Grande do Sul, s/n - Pan Americano

Regional de Saúde V

Posto de Saúde Rita Maria Lemos Coelho: Rua Geci Freitas Monteiro (em frente ao número 67) - Parque Santa Rosa

Posto de Saúde Dr. Pontes Neto: Rua 541, 150 - Conjunto Ceará - 2ª etapa

Posto de Saúde Luciano Torres de Melo: Rua Delta, 365 - Manuel Sátiro

Posto de Saúde Luíza Távora: Tv. São José, 940 - Mondubim

Regional de Saúde VI

Posto de Saúde Mattos Dourado: Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz

Posto de Saúde Lúcia de Sousa Belém (Messejana): Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n – Messejana

Posto de Saúde César Cals de Oliveira: R. Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança

Posto de Saúde Melo Jaborandi: R. 315, 80 - Jangurussu

Quem deve se vacinar

A vacina contra a Covid-19 foi inserida pelo Ministério da Saúde no calendário de rotina de bebês e crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais e gestantes, da seguinte forma:

Pessoas dos grupos especiais têm recomendação de receber uma dose por ano;

Pessoas com 60 anos ou mais: duas doses por ano, sendo uma a cada seis meses;

Gestantes: uma dose a cada gestação, em qualquer idade gestacional;

Bebês e crianças: de duas a três doses no ano, dependendo do fabricante da vacina e da condição vacinal.

Já os chamados "grupos prioritários" são compostos por:

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme calendário de vacinação

Gestantes e puérperas

Idosos 60 anos ou mais

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Pessoas imunocomprometidas

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência

Pessoas privadas de liberdade

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Indígenas

Ribeirinhos

Quilombolas

Casos de Covid no Ceará

O Ceará registra, até esta quarta-feira (18), mais de 25,7 mil casos confirmados de infecções por coronavírus em 2024. Só desde novembro, quando iniciou a recente alta de casos, foram 17.795 casos.

O pico de casos até agora foi contabilizado na primeira semana de dezembro: entre os dias 1º e 6 do mês, foram 7.439 casos confirmados, período em que mais da metade dos testes feitos entre os cearenses deram positivo.

A vacinação, portanto, como orientam as autoridades de saúde, é uma das alternativas para proteger as populações mais vulneráveis, como os extremos de idade (crianças e idosos) e aqueles entre as prioridades.