Após zerar estoque, Fortaleza recebe novas doses de vacina da Covid para crianças; veja locais

Após três dias com estoque zerado, Fortaleza recebeu novas doses da vacina Pfizer Baby, a pediátrica contra Covid-19, e reinicia, nesta terça-feira (17), a imunização de crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Ao todo, 12 locais funcionarão como postos para aplicação (veja lista abaixo). Para adolescentes e adultos, a capital recebeu novo lote, mas as doses ainda não estão nos postos de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça que os locais ofertam a imunização infantil “enquanto durar o estoque”, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Já aos fins de semana, apenas os postos Pio XII (no São João do Tauape) e Mattos Dourado (no Edson Queiroz) funcionam, das 8h às 16h30.

No último sábado (14), o Ceará recebeu 72 mil doses de vacina da Covid para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Do total, 2,7 mil ficaram em Fortaleza, e as demais seguem aos municípios do interior. Para pessoas acima de 12 anos, chegaram à capital 7,7 mil novas doses.

12 locais disponibilizam vacina para crianças

Regional de Saúde I

Posto de Saúde Paulo de Melo: Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo

Posto de Saúde Francisco Domingos da Silva: Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará

Regional de Saúde II

Posto de Saúde Pio XII: Rua Belizário Távora, s/n - Pio XII

Posto de Saúde Aida Santos e Silva: Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón

Regional de Saúde III

Posto de Saúde Waldemar de Alcântara: Rua Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube

Posto de Saúde Meton de Alencar: Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra

Regional de Saúde IV

Posto de Saúde Dom José Bezerra Coutinho: Rua Primeiro de Janeiro, s/n – Parangaba

Posto de Saúde Roberto Bruno: Av. Borges de Melo, 910 - Fátima

Regional de Saúde V

Posto de Saúde Rita Maria Lemos Coelho: Rua Geci Freitas Monteiro (em frente ao número 67) - Parque Santa Rosa

Posto de Saúde Dr. Pontes Neto: Rua 541, 150 - Conjunto Ceará - 2ª etapa

Regional de Saúde VI

Posto de Saúde Mattos Dourado: Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz

Posto de Saúde Lúcia de Sousa Belém (Messejana): Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n – Messejana

Vacinas de Covid para adolescentes e adultos

A SMS informa “Fortaleza está recebendo 7.700 doses do imunizante Zalika, da fabricante Serum, para dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários a partir dos 12 anos”.

“As doses serão imediatamente distribuídas para os postos de saúde, que serão previamente divulgados, garantindo o atendimento aos demais grupos prioritários”, complementou a Pasta.

Por que faltou vacina

As novas doses suprem a demanda crescente da população, diante da alta de infecções pelo coronavírus. O Diário do Nordeste percorreu, na segunda-feira (16), sete dos 19 locais listados pela SMS como postos de imunização, e nenhum possuía estoque infantil nem adulto.

Nessa segunda (16), o secretário Executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, o Tanta, confirmou que ocorreu a falta de imunizantes, mas que novas doses foram recebidas e estarão disponíveis para os municípios nesta terça-feira (17).

Tanta explicou que a maior procura pela vacina motivou nova demanda do Ceará ao Ministério da Saúde.

“E quando foi solicitado, o Ministério estava na finalização da negociação (com as fabricantes), esperando receber o imunobiológico. Quando recebeu, mandou, que foi hoje (16 de dezembro)”, complementou.

Tanta classificou de forma positiva as relações institucionais com o MS, reforçando a solicitação de mais doses. “As 75 mil solicitadas já chegaram hoje. Outras 75 mil serão enviadas assim que a gente detectar que está de fato se aproximando da finalização dos estoques”, projeta.