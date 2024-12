Maracanaú realiza desfiles natalinos e shows de Isadora Pompeo e Missionário Shalom; veja programação

O município de Maracanaú irá realizar dois grandes desfiles natalinos que prometem marcar o público que for assistir às apresentações, nesta sexta-feira (13), no sábado (14) e no domingo (15). Os eventos acontecerão a partir das 18h30.

No "Natal de Brilho de Maracanaú", os desfiles irão percorrer trajeto com arquibancadas e camarotes e terão efeitos de luzes, musicais, dança e shows pirotécnicos, semelhante ao que ocorre no Natal de Luz em Gramado, no Rio Grande do Sul.

A expectativa da prefeitura de Maracanaú é receber 10 mil pessoas, sendo 5 mil em cada dia de desfile. A programação é gratuita.

Desfile terá 12 carros alegóricos

Legenda: O nascimento de Jesus terá alegoria em desfile Foto: Divulgação/Prefeitura de Maracanaú

Conforme a organização, os desfiles irão focar no nascimento de Jesus Cristo e o verdadeiro espírito de Natal, com 12 carros alegóricos e cerca de 1.200 participantes. Ainda segundo a prefeitura, a temática "Quatro Estações" estará presente como um alerta sobre a crise climática que o mundo vive.

Os personagens de Natal são representados por alunos de diversas escolas municipais e representantes de grupos culturais Maracanaú.

Isadora Pompeu, dona do hit 'Bênçãos Que Não Têm Fim', se apresenta em programação

Dentro do cronograma dos festejos, está programada apresentações musicais. Isadora Pompeu, conhecida pelo nacionalmente pelo hit "Bênçãos Que Não Têm Fim", irá se apresentar na sexta (13), a partir das 20h, na Praça da Estação. No sábado (14), às 19h30, será a vez da banda Missionário Shalom.

Além dos desfiles principais, a programação também conta com percursos nos bairros. No total, serão 15 Desfiles em 14 bairros até o final dos festejos natalinos. Os eventos acontecerão a partir das 18h30 nas seguintes datas e locais:

13/12 – Residencial Maracanaú I (em frente à Praça Ver. Zé Maria Biquara);

14/12 – Jereissati I (Av. IX);

15/12 – Jereissati I (Av. IX)

A programação cultural do Natal de Brilho de Maracanaú conta com programação até o dia 25 de dezembro, a partir das 18 horas, nos tradicionais locais: Praça da Estação, de quarta-feira a domingo; Casa Rodolfo Teófilo, de sexta-feira a domingo.