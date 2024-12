Com destaque nacional, veja o desempenho das melhores escolas do Ceará no Enem

Escolas cearenses ocupam o topo da lista de melhores desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, em todo o Brasil, segundo levantamento realizado pela plataforma SAS Educação. Elas dividem o Top 10 com outras instituições de ensino de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia.

Para essa análise, o SAS Educação utilizou os microdados do Enem, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), considerando o desempenho das escolas que realizaram o exame entre 2018 e 2023.

Ao todo, a análise considerou 11.613 escolas brasileiras, entre públicas e privadas, que participaram das seis edições consecutivas do Enem.

A média geral da escola considera as notas da Redação e as quatro áreas de conhecimento avaliadas na prova: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias.

A região Sudeste concentra mais da metade das 500 escolas com melhores desempenhos na prova, com 60% das instituições. O Nordeste aparece em segundo lugar, com 19%. Depois, estão Sul (11%), Centro-Oeste (9%) e Norte (2%).

Melhores escolas do Brasil

Os três melhores colégios no Enem 2023, em todo o Brasil, ficam no Ceará. Com a média nacional mais alta nas cinco áreas de conhecimento, está o Farias Brito Colégio de Aplicação, seguido pelo Ari de Sá Cavalcante, nas sedes Major Facundo e Mário Mamede.

Todas as escolas estão localizadas em Fortaleza, respectivamente nos bairros Varjota, Centro e Edson Queiroz. Em seguida, aparecem quatro escolas de Minas Gerais, uma do Rio de Janeiro, uma do Distrito Federal e outra da Bahia.

Do top 10, apenas uma é pública: o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas. Segundo a instituição, ele oferece anualmente 150 vagas para preenchimento por Exame de Seleção, exclusivamente para a 1ª série do Ensino Médio.

Confira a lista:

Farias Brito Colégio de Aplicação (Fortaleza, Ceará) - 772,5

Ari de Sá Cavalcante Major Facundo (Fortaleza, Ceará) - 758,5

Ari de Sá Cavalcante Mário Mamede (Fortaleza, Ceará) - 749,7

Colégio Santo Antônio (Belo Horizonte, Minas Gerais) - 742,6

Colégio Pensi Tijuca 1 (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro) - 738,1

Colégio de Aplicação da UFV (Viçosa, Minas Gerais) - 737,6

Colégio Pódion (Brasília, Distrito Federal) - 736,8

Colégio Fibonacci (Ipatinga, Minas Gerais) - 733,5

Colégio Bernoulli (Belo Horizonte, Minas Gerais) - 733,2

Colégio Bernoulli (Salvador, Bahia) - 730,8

Legenda: Colégio Militar de Fortaleza (CMF) é vinculado ao Exército Brasileiro e tem admissão por processo seletivo anual Foto: Kid Júnior

Melhores escolas públicas do Brasil

O levantamento também traz dados sobre as melhores escolas públicas do país. Das 10 primeiras, nenhuma fica no Ceará. Chama a atenção que todas elas são ligadas a universidades federais ou estaduais ou instituições militares de ensino.

Veja a colocação delas no ranking nacional, seguida pela média geral das cinco provas:

6º Colégio de Aplicação da UFV - Coluni (Viçosa, Minas Gerais) - 738

41º Colégio Tiradentes (Ijuí, Rio Grande do Sul) - 715

46º UFSM - Colégio Politécnico (Santa Maria, Rio Grande do Sul) - 712

55º Escola de Aplicação do Recife (Recife, Pernambuco) - 708

79º Colégio Naval (Angra dos Reis, Rio de Janeiro) - 699

120º Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Barbacena, Minas Gerais) - 693

129º UFMG - Colégio Técnico (Belo Horizonte, Minas Gerais) - 691

137º Colégio de Aplicação do CE da UFPE (Recife, Pernambuco) - 690

192º Anexo I do Colégio da Polícia Militar (Petrolina, Pernambuco) - 685

193º Colégio Militar de Belo Horizonte (Belo Horizonte, Minas Gerais) - 685

Melhores escolas públicas do Ceará

Abaixo, estão listadas as escolas públicas cearenses mais bem ranqueadas no Enem 2023, com a colocação nacional e, em seguida, a média geral das cinco avaliações.

Refletindo o cenário nacional, das 10 escolas com melhor desempenho, há quatro ligadas a instituições militares. Outras cinco são da rede estadual, e mais uma integra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

252º Colégio Militar de Fortaleza (Fortaleza) - 680

1466º Colégio da Polícia Militar do Ceará Coronel Hervano Macedo Júnior (Juazeiro do Norte) - 637

1607º Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (Fortaleza) - 634

1733º EEEP Marta Maria Giffoni de Sousa (Acaraú) - 631

1755º Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó (Fortaleza) - 631

2302º IFCE Campus Crateús - 621

2345º EEEP Edson Queiroz (Cascavel) - 620

2409º EEEP Professor Walquer Cavalcante Maia (Russas) - 618

2476º EEEP Professora Lysia Pimentel Gomes Sampaio Sales (Sobral) - 618

2516º EEEP Adriano Nobre (Itapajé) - 617

Legenda: Escola Marta Giffoni, em Acaraú, foi a que teve melhor resultado na rede regular de ensino estadual do Ceará Foto: Divulgação/Seduc

Melhores escolas privadas do Ceará

Todas as 10 escolas particulares mais bem ranqueadas no Estado ficam em Fortaleza. Oito delas fazem parte do top 100 nacional, consolidando o Ceará como um dos principais polos educacionais do Brasil. Veja a posição e a nota geral de cada um:

1º Farias Brito Colégio de Aplicação - 773

2º Ari de Sá Cavalcante Major Facundo - 758

3º Ari de Sá Cavalcante Sede Mário Mamede - 750

34º Antares Pré-Vestibular - 716

35º Provecto - 716

73º Ari de Sá Cavalcante Sede Aldeota - 700

83º Christus Barão de Studart - 699

100º Master - 696

157º Christus Pré-Universitário - 689

209º Ari de Sá Cavalcante Duque de Caxias - 684

Distância entre pública e privada diminui

Com base nas notas gerais das escolas, o SAS Educação avaliou que a distância no desempenho entre escolas públicas e particulares no Ceará vem caindo, embora ainda haja grande disparidade.

A diferença entre notas das escolas públicas e privadas reduziu ao longo dos últimos anos, passando de 31% em 2018 para 27% em 2023. Em termos práticos, a média geral da rede privada passou de 611 para 621; e da pública, de 468 para 489.

Em 2018, por exemplo, a média em Redação das escolas privadas era quase o dobro da média das escolas públicas (692 contra 357). Essa diferença tem diminuído nos últimos anos, e em 2023, e atingiu 45% (797 contra 548).

O percentual de alunos com redação acima de 900 pontos cresceu de 19% para 36%, na rede privada, no mesmo período. Na pública, foi de 1% para 9%.

A área com menor distância é Linguagens e Códigos, com 15% de diferença. Em Ciências da Natureza e Ciências Humanas, o percentual se mantém estável, em torno de 20%.

O único cenário em que a distância aumentou está em Matemática: em 2018, a distância de nota entre escolas privadas e públicas era de 24%, mas ela aumentou para 31%, no ano passado.