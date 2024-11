Crianças que cursam 2º ano no CE fazem avaliação inédita de matemática no Spaece

Alunos das redes municipais do Ceará que estão no 2º ano do ensino fundamental, geralmente com idades entre 7 e 9 anos, terão pela primeira vez os conhecimentos em matemática analisados nas provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece). O Spaece é uma avaliação externa anual feita pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), há décadas, nas 184 cidades cearenses.

É o resultado desse monitoramento que indica o nível de aprendizagem dos alunos do 2º, do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Antes, os alunos do 2º ano eram avaliados somente em português, no chamada Spaece-Alfa, pois o foco era a alfabetização e o letramento até os 8 anos de idade.

Todas as demais séries já contavam com provas de português e matemática. Esse ano, a Seduc implantou a novidade para as crianças do fundamental.

Veja também Ceará Alfabetização cresce e 97% dos alunos do CE terminam 2º ano sabendo ler e escrever, aponta Spaece Ceará O que o Spaece diz sobre o aprendizado de português e matemática na rede pública de Fortaleza

Em 2023, os resultados do Spaece na área de língua portuguesa indicaram que 97,1% das crianças cearenses matriculadas no 2º ano do fundamental concluíram o ano letivo naquele ano alfabetizadas.

Durante essa semana, na terça-feira (26), alunos do 9º ano fizeram a prova; na quarta foi a vez do 5º ano e na quinta e sexta-feira são os alunos do 2º ano, justamente porque as crianças devem fazer português em um dia e a prova inédita de matemática no outro. A Seduc estima que 99.720 crianças no 2º ano devem fazer as provas.

Como é a prova?

A secretária executiva de Cooperação com os Municípios da Seduc, Emanuelle Grace, explica que nessa etapa, as crianças já fazem provas de língua portuguesa com leitura e escrita, e agora foi implementada a avaliação de matemática. Esse componente é historicamente deficitário no Brasil e também no Ceará, com índices críticos em várias cidades e uma piora quando se trata da avaliação dos alunos de 5º, 9º (fundamental) e 3º ano (do médio).

“As avaliações servem justamente para que a gente possa avaliar para ensinar. Então elas servem como bússolas, elas são direcionadoras das políticas e voltamos nossas ações para o que realmente é necessário. Então tem também esse vié. Precisamos avaliar desde o início para que a gente possa ter essas crianças com uma base bem consolidada”. Emanuelle Grace Secretária executiva de cooperação com os municípios da Seduc

Ela reforça que monitorar os níveis de aprendizado de crianças em matemática ajuda no direcionamento de trabalhos cujos efeitos se perpetuam até o 3º ano do ensino médio.

As provas do Spaece são aplicadas nas próprias escolas. Outro ponto diferenciado para os alunos do 2º ano é que no caso do português as crianças leem parte da prova e outra parte é lida por professores aplicadores. Já na matemática, explica a secretaria, a leitura da prova é completamente conduzida por aplicadores.

“Porque eu preciso aferir de fato a matemática, a compreensão, o letramento matemático. Então eu tenho que eliminar qualquer interferência de leitura, porque a de leitura vai ter a avaliação de leitura. Na matemática, os comandos são lidos (pelos aplicadores) porque eu preciso eliminar interferência da leitura para criança não errar porque não soube ler ou interpretar. Na matemática, se a criança, por acaso vier a errar o item, não será por conta da leitura”, detalha.